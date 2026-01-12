İletişim ve marka stratejileri alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip Mehmet Utku Şentürk, bu dönüşümün şifrelerini yeni kitabı “Eğitim Markası Yaratmak” ile çözüyor. Kitap, özel okullar ve vakıf üniversiteleri için kayıt süreçlerini güçlendiren, güven inşa eden ve sürdürülebilir itibar yaratan modern iletişim stratejilerini ilk kez bu kadar kapsamlı ve uygulanabilir biçimde bir araya getiriyor.

“Eğitim Markası Yaratmak”, teoriye boğulmadan; sahada karşılığı olan örnekler, somut modeller ve doğrudan uygulanabilir öneriler sunuyor. Kitapta;

· Bir eğitim kurumunun marka değerinin nasıl yükseltileceği,

· Velilerin ve öğrencilerin güvenini kalıcı hâle getiren iletişim adımları,

· Rekabet ortamında fark yaratan kurumsal kimlik unsurları,

· Dijital mecralarda görünürlüğü artırmanın etkili yolları,

· Kriz anlarının nasıl fırsata dönüştürülebileceği,

· Öğretmen ve veli deneyiminin nasıl “satışa dönüşen bir değere” evrileceği

net ve anlaşılır bir dille ele alınıyor.

Mehmet Utku Şentürk, kitabında eğitim kurumlarına şu temel gerçeği hatırlatıyor:

“Geleceğin başarılı eğitim kurumları, yalnızca iyi eğitim verenler değil; güven veren, doğru anlatan ve güçlü bir hikâye kurabilenler olacak.”

KDY etiketiyle yayınlanan “Eğitim Markası Yaratmak”; okul yöneticileri, kurucular, iletişim ve pazarlama ekipleri, eğitim yatırımcıları ve eğitim sektöründe sürdürülebilir büyüme hedefleyen herkes için güçlü bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Eğer okulunuzun marka değerini yükseltmek, kayıt oranlarını artırmak, dijital dünyada görünür olmak ve eğitim sektörünün sertleşen rekabetinde öne çıkmak istiyorsanız,

bu kitap elinizdeki en güçlü araç olacak.