Adil Yiğit isimli çiftçi, eylül ayının ortalarında Cilo Dağı'nda kaya balının hasadına başladı. Çiftçilikle uğraşan Adil Yiğit isimli vatandaş, 12 yıl önce Cilo Dağı eteklerinde gezdiği sırada kayalar arasında çok sayıda arının yuva yaptığını tespit etti. İlkbaharda tespit ettiği alanı ayılardan korumak için gece gündüz nöbet tutarak kaya balının hazır olduğu eylül ayına kadar bekleyen Yiğit, balları tüm tehlikelere rağmen 2 bin rakımlı dağa tırmanarak topladı.



Binlerce arının içinde balı kovalara koyarak özel müşterileri için köye getiren Yiğit, zamanla bunu Norveç, İsviçre, İran ve Irak gibi ülkelere göndermeye başladı.

Cilo Dağı eteklerinde her sene aynı vakitte balı çıkarttığını belirten Adil Yiğit, ''Ben yıllardır çiftçilik yapıyorum. 12 yıl önce tespit ettiğim bu arı yuvalarının her sene bakımını yaparak gözüm gibi bakıyorum ve aylarca nöbetini tutuyorum. Her ilkbaharda kontrolünü yapıyor ve sonbaharda balı alıyorum. Burada oluşan bal tamamen doğal baldır. Burada 80 kiloya yakın bal bekliyorum. Doğal bal olduğu için bayağı rağbet olurken, dünyanın farklı ülkelerine de gönderiyoruz. Kaya balının bu sene 3 bin TL'den kilosunu satacağım. Bugün de dağa çıkarak kızgın güneşin altında ve binlerce arının içinden balları çıkarıp kovanlara koyduk. Zorlu ve zahmetli bir iş ama değiyor. Bu sene daha bereketli görünüyor" dedi.