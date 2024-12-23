Yönetimsiz Süreç Devam Ediyor

Kasım ayında yaşanan istifa depremleri sonrası Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi düşerken, kulüp 112 yıllık tarihinde ilk kez yönetimsiz kaldı. Yeşil-kırmızılı camia, bu süreçte tüzük gereği olağanüstü genel kurul düzenledi. 3 Aralık’ta yapılan kongrede de başkan adayı çıkmaması üzerine, kulüp yönetimi için yarın bir kez daha toplanacak.

Ancak, kulüp için henüz herhangi bir başkan adayı açıklanmamış durumda. Divan Kurulu, kulübün geleceği için kritik bir dönemeçte olduklarını belirterek, başkan adayı çıkmaması durumunda kulübün kayyum sürecine girmesinin kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Divan Kurulu'ndan Önemli Açıklama

Divan Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Bugün itibarıyla, eğer kulübümüzün yönetim kurulunda bir aday çıkmadığı takdirde, maalesef kulübümüzün kayyum sürecine girmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu durum, köklü tarihimiz ve spor camiamız açısından zorlu bir dönemin başlangıcı anlamına gelmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Karşıyaka camiasının birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmesi gerektiği belirtilerek, kulübün geleceğini güvence altına alacak çözümler üretilmesi çağrısında bulunuldu. Divan Kurulu, sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için tüm tarafların yapıcı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirtti ve kulübün hak ettiği şekilde yönetilmesi adına üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Karşıyaka'nın Güçlü Geçmişine Atıfta Bulunuldu

Divan Kurulu, açıklamanın sonunda Karşıyaka Spor Kulübü’nün büyük bir tarihe ve güçlü bir camiaya sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bu zorlukları da yine el birliğiyle aşacağımıza olan inancımız tamdır” diyerek birlik mesajı verdi.