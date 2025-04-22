Los Angeles (2 şube), San Diego, San Francisco ve New York’tan sonra ABD’nin en çok tercih edilen eğitim merkezlerinden biri olan Virginia eyaletine bağlı Washington Metropolitan Area’da faaliyete geçen yeni yerleşke, uluslararası öğrencilere yüksek standartlarda dil eğitimi sunacak. YÖM Global çatısı altında yer alan California Language Academy, başarılı atılımları ve büyüme stratejisi ile dikkat çeken ve adından söz ettiren bir marka olma yolunda ilerliyor.

Dijital Donanımlı Sınıflar ve Küresel İş Birliği Ağı

California Language Academy, Virginia eyaletine bağlı Washington Metropolitan Area’da modern eğitim anlayışıyla dikkat çekiyor. Dijital altyapıya sahip sınıfları, geniş öğrenci kapasitesi ve dünya çapındaki iş birlikleriyle giderek büyüyen başarılı bir eğitim markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın SEVP (Öğrenci Değişim ve Ziyaretçi Programı) akreditasyonuna ve prestijli ACCET akreditasyonuna sahip olan CLA, dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencilere kaliteli eğitim imkânı sunuyor.

Büyük Açılış Töreni: Sektörün Önde Gelen İsimleri Buluştu

19 Nisan’da gerçekleştirilen açılış törenine Moğolistan Büyükelçisi, Özbekistan Büyükelçisi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Temsilcileri, ABD Dışişleri Bakanlığı Temsilcileri, Falls Church Ticaret Odası Yetkilileri, MÜSİAD USA Yönetim Kurulu, NewYork Giresunlular Derneği, Turkish Coffee Lady Foundation, Virginia eyaleti yüksek öğretim bakanlığı yetkilieri, Virginia’nın önemli resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları, öğrenciler, veliler, Türk-Amerikan toplumunun önde gelen iş insanları ve Amerika’daki pek çok sivil toplum kurum temsilcileri katıldı. Törende, CLA’ nın küresel eğitim vizyonu ve Virginia’nın stratejik önemi bir kez daha vurgulandı.

Hasan Altuntaş: “Dünyanın En İyi 100 Eğitim Vizyoneri Arasındayım”

Eğitim alanında 60’a yakın ülkeyi ziyaret eden ve dünya çapında fuarlara katılan Hasan Altuntaş, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil eden önemli bir isim. NAFSA ve ICEF gibi prestijli eğitim fuarlarında düzenli olarak yer alan Altuntaş, 2020 yılında “Dünyanın En Başarılı 100 Eğitim Vizyoneri” arasında yer almıştı. Bu listedeki tek Türk olmanın gururunu yaşadığını belirten Altuntaş, CLA ile dünyanın dört bir yanından öğrencilere ulaşarak kültürlerarası bir köprü kurduklarını belirtti.

Hasan Altuntaş, yaptığı açılış konuşmasında, ABD'nin son yıllarda İngilizce dil öğrenim hizmetleri alanında uluslararası öğrenci kayıtları açısından giderek artan bir yükselişe tanık olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, ABD'nin İngilizce öğrenmek isteyen farklı milletlerden öğrenciler için popüler bir eğitim merkezi olmaya devam ettiğini vurguladı.

“Sadece dil öğretmiyoruz, dünya vatandaşı da yetiştiriyoruz!”

Hasan Altuntaş ayrıca şunları da sözlerine ekledi: “California Language Academy, Temmuz 2010'da kişiselleştirilmiş, samimi ve ilgi çekici dil öğrenme hizmetleri sağlama misyonuyla birlikte, her öğrencinin öğrenme hedefleri ve bireysel ihtiyaçlarına uygun şekilde küçük sınıflarda eğitim imkânı sunan, yüksek kaliteli bir dil okulu olarak kurulmuştur. Yüksek nitelikli ve kendini işine adamış eğitmenler istihdam eden CLA'nın kapsamlı müfredatı, öğrencilerin yabancı dilde iletişim kurabilmelerini sağlayacak ve özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.”

Washington Metropolitan Area’da açtıkları CLA’nın altıncı kampüsünün, diğer kampüslerde olduğu gibi, öğrencilere yalnızca dil eğitimi sunmakla kalmayıp; aynı zamanda farklı kültürleri bir araya getiren, farklı değerlere önem veren ve dünya vatandaşı olma bilincini taşıyan bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir buluşma merkezi deneyimi yaşatacağını vurgulayan Altuntaş, “Cumhuriyetimizin 101. yılında binlerce kilometre uzaklarda eğitim sektöründe yaptığımız bu yatırımı güzel ülkemiz Türkiye’ye armağan ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” diyerek sözlerini noktaladı.