Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, mağaranın son 25 yılın en yüksek ziyaretçi rakamına ulaştığını belirterek, “Bu yıl 90 bin misafiri ağırladık, 2026 hedefimiz 125 bin barajını aşmak” dedi.

Zonguldak-Ankara kara yolu üzerinde yer alan Gökgöl Mağarası, 2021 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından modern yapısıyla bölge turizminin önemli duraklarından biri haline geldi. 875 metrelik yürüyüş parkuru, içinden geçen deresi ve etkileyici damlataş oluşumlarıyla mağara, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Pandemi sonrası yakaladığı ivmeyle rekor seviyelere ulaşan Gökgöl Mağarası, Zonguldak’ın tanıtımına doğrudan katkı sağlarken, yalnızca bir doğa harikası değil, aynı zamanda şifa arayanların da uğrak noktası olarak öne çıkıyor.

“Son 20-25 yılın en yüksek rakamı”

Ziyaretçi sayılarındaki artışın tesadüf olmadığını vurgulayan Ahmet Karayılmaz, şu bilgileri paylaştı:

“Zonguldak’a gelen ziyaretçi sayısındaki artış hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza olumlu yansıyor. Tadilat ve pandemi sonrasında ziyaretçi sayımız sırasıyla 30 bin, 45 bin ve 60 bin seviyelerini aşarak bu yıl 90 bine ulaştı. Bu rakam, son 20-25 yılın en yüksek ziyaretçi sayısıdır. Gökgöl Mağarası, kendi tanıtımını kendi yapan bir yer; çünkü buraya gelen herkes mutlu ayrılıyor.”

Turizm rotaları değişti

2026 hedeflerinin oldukça iddialı olduğunu belirten Karayılmaz, turizm rotalarında yaşanan değişime dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Valimizin öncülüğünde Türkiye genelinde birçok fuarda tanıtım yaptık. Bu çalışmalar sonucunda ulusal tur şirketleri Karabük ve Amasra rotalarına Zonguldak’ı da ekledi. Hafta sonları mağarada adım atacak yer kalmıyor. Özellikle bayram tatillerinde 9-10 bin kişilik ziyaretçi yoğunluğu yaşıyoruz. Bu motivasyonla 2026’da 125 bin ziyaretçi hedefliyoruz.”

Solunum hastaları için doğal destek

Gökgöl Mağarası’nın sağlık turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Karayılmaz, mağaranın mikroklima özelliğine dikkat çekti:

“Mağaramız yazın serin, kışın ise sıcak bir ortama sahip. Solunum rahatsızlığı olan ziyaretçilerimiz burada vakit geçirdiklerinde kendilerini daha iyi hissettiklerini söylüyor. Özellikle girişten sonraki ilk 100 metrede bulunan salon, yaşlı ziyaretçilerimizin dinlenmesi için tercih ediliyor. Bu özellik de ziyaretçi artışında önemli bir etken.”

“Burası ruhun dinlendiği bir yer”

Mağarayı ailesiyle ziyaret eden Hümeyra Feyzanur Kök ise Gökgöl Mağarası’nın atmosferinden etkilendiğini belirterek, “Sarkıtların her biri adeta eşsiz birer sanat eseri. Damlaların akışını izlemek ve bu huzurlu ortamda yürümek çok etkileyici. İkinci kez geliyorum ama şehirden ayrılmadan önce bir kez daha görmek istedim. Burası sadece bir mağara değil, ruhun dinlendiği bir yer. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.