MGM Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca yurt genelinde aralıklarla yağış görüleceğini belirterek vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

İç ve doğu bölgelerde kar uyarısı

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini belirten Özdemirci, çarşamba günü Doğu Anadolu’nun güneydoğusu dışında ülke genelinde yağış beklendiğini ifade etti.

Yarın;

Orta Karadeniz,

İç Anadolu’nun kuzeydoğusu,

Doğu Akdeniz,

Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde

yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

Perşembe günü Ege ve Batı Akdeniz kıyıları dışında yurt genelinde yağış beklenirken, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında kuvvetli yağış görülebileceği aktarıldı. Cuma günü ise kuzey ve doğu bölgelerde yağışın devam edeceği belirtildi.

3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul

Megakentte çarşamba günü çok bulutlu ve yağmurlu hava etkili olacak. Perşembe günü ise sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur bekleniyor.

Ankara

Başkentte yarın karla karışık yağmur görülecek. Perşembe günü sıcaklıkların biraz daha düşmesiyle hafif kar yağışı bekleniyor.

İzmir

İzmir’de yarın yağışlı hava etkili olacak. Perşembe ve cuma günleri ise parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, ani sıcaklık düşüşü, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.