Yerli turistlerin yaptığı toplam seyahat harcaması ise 276 milyar 111 milyon 406 bin TL olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, bir ve daha fazla geceleme kaydıyla gerçekleştirilen toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,5 artarak 27 milyon 99 bin oldu. Bu dönemde toplam 230 milyon 818 bin geceleme yapılırken, ortalama geceleme süresi 8,5 gece olarak hesaplandı.

Harcamalar Yüzde 34,8 Arttı

Yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları, 2025’in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 artış gösterdi. Harcamaların yüzde 84,5’i kişisel harcamalardan (233 milyar 450 milyon 256 bin TL), yüzde 15,5’i ise paket tur harcamalarından (42 milyar 661 milyon 150 bin TL) oluştu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama 10 bin 189 TL oldu.

Toplam seyahat harcamaları içinde en yüksek payı yüzde 29,4 ile yeme-içme, yüzde 23,8 ile konaklama ve yüzde 19,3 ile ulaştırma harcamaları aldı. Bu kalemlerde yıllık bazda yeme-içmede yüzde 31,6, konaklamada yüzde 54,6 ve ulaştırmada yüzde 25,7 artış kaydedildi.

Seyahatlerin Yarısı Yakın Ziyareti Amaçlı

Seyahate çıkış amaçları incelendiğinde, yüzde 47,9 ile yakınları ziyaret ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 46,2 ile gezi, eğlence ve tatil, yüzde 2,5 ile sağlık amaçlı seyahatler izledi.

En Çok Akraba ve Arkadaş Evinde Kalındı

Konaklama tercihleri arasında ise 132 milyon 394 bin geceleme ile arkadaş veya akraba evi ilk sırada yer aldı. Kendi evi 51 milyon 509 bin geceleme ile ikinci, otel ise 26 milyon 348 bin geceleme ile üçüncü sırada bulundu.