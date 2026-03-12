Rapora göre, yaşlı nüfusun yüzde 44,6’sını erkekler, yüzde 55,4’ünü ise kadınlar oluşturuyor. Uzmanlar, doğurganlık ve ölüm oranlarındaki düşüş ile sağlık alanındaki ilerlemelerin yaşlı nüfusun artışında etkili olduğunu vurgulayarak bu süreci “demografik dönüşüm” olarak tanımlıyor. Bu dönüşümde çocuk ve genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı azalırken, yaşlı nüfusun oranı giderek yükseliyor.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,8 ile Sinop oldu. Sinop’u yüzde 20,2 ile Kastamonu ve yüzde 19,1 ile Giresun takip ediyor.

TÜİK’in uzun vadeli projeksiyonlarına göre, mevcut demografik yapı devam ederse Türkiye’de yaşlı nüfus oranı 2030 yılında yüzde 13,5’e, 2040’ta yüzde 17,9’a ve 2060 yılında ise yüzde 27’ye ulaşacak.