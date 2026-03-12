Yaz aylarında taze şekilde tüketilen bamya, kışın kurutulmuş şekilde satışa sunuluyor. Kurutulmuş bamyanın çoğu hastalık için şifa kaynağı olduğu bilinirken, fiyatı ise adeta dudak uçuklatıyor. Vatandaşların gram ile alabildiği bamyanın kilosu yaklaşık 3 bin 500 TL'ye satılıyor.



"Son zamanlarda bamya işçiliği zor olduğu için çalışan kişiler günden güne azalıyor"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan aktar Koray Özkılıç, "Çiçek bamya, diğer ismi ile altın bamya eylül ayında ürününü verir. Bamya biraz narin ve kibar bir bitkidir. Genelde güneş doğmadan sabah saat 05.00 gibi toplanmaya başlar. Öğlen sıcağı çıkmadan da ipe dizilmesi gerekir. Bamyanın en küçük özelliği, küçükken toplanmasıdır. Ne kadar küçük, çiçek halinde toplanırsa, o kadar kaliteli ve güzeldir. Bamyanın yağ çözücü, zayıflatıcı, erkeklerde prostata karşı yararlı, kabızlığa karşı koruyucu etkisi vardır. Bağırsakları çalıştırdığı için de koliteyi engeller. Son zamanlarda bamya işçiliği zor olduğu için çalışan kişiler günden güne azalıyor. Fiyatın yüksek olması da bundan kaynaklı" dedi.