Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı bitki sağlığı inspektörleri tarafından yapılan kontrollerde İskoçya, Hollanda ve Almanya menşeli patateslerde “Potato leafroll polerovirus” (Yaprak kıvırcıklığı virüsü) ve “Tobacco rattle tobravirus” (Tütün çıngırak virüsü) tespit edildi. Türkiye’ye girişine izin verilmeyen patatesler, insan ve bitki sağlığını tehdit etmemesi için iade edildi.

Türkiye Patateste Yeterli

Gelen patateslerin tohumluk olması ve virüs taşıması dikkat çekerken, Türkiye'nin patates üretiminde geldiği seviye bir kez daha gündeme geldi. Son 5 yılda üretimi 1 milyon ton artarak yaklaşık 6 milyon tona ulaşan patateste Türkiye, dünyada 15. sırada yer alıyor. Kişi başı tüketimin 52 kilograma kadar çıktığı ülkede patates üretimi, tüketimi karşılayacak düzeyde. Yerli üretimin yeterlilik oranı yüzde 103,6 olarak açıklanırken, Türkiye zaman zaman az miktarda da olsa patates ihracatı gerçekleştiriyor.

Patates üretiminin en yoğun yapıldığı iller arasında ilk sırayı 750 bin ton ile Niğde alırken; Kayseri, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Bitlis ve Adana da öne çıkan diğer üretim merkezleri arasında bulunuyor. Bu 10 il, Türkiye’nin toplam patates üretiminin yaklaşık 5 milyon tonunu karşılıyor.

"Tohum Üretiyoruz, İthalata Gerek Yok"

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, virüslü tohumların ülkeye girişinin engellenmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Türkiye’nin tohumluk patates üretiminde ciddi bir kapasiteye sahip olduğuna dikkat çeken Doğan, “Patates tohumunu biz kendimiz üretiyoruz, dışarıdan gelmesine hiç gerek yok. Çoğu tohumu içeride üretebiliyoruz” dedi.

Yurt dışından yalnızca yeni çeşit ve yüksek verimli tohumların, sağlık kontrollerinden geçmek koşuluyla getirilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, “Virüslü bir tohum sadece kendi mahsulünü değil, çevredeki tüm ürünleri de tehdit eder. Nasıl bizim ihraç ettiğimiz ürünler bazı ülkelerden pestisit nedeniyle geri dönüyorsa, biz de aynı hassasiyeti göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

Uzmanlar, Türkiye’nin patates üretiminde olduğu gibi tohumluk patateste de kendi kendine yeterlilik oranını daha da artırmasının, dışa bağımlılığı azaltacağı ve tarım güvenliğini güçlendireceği görüşünde.