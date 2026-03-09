Türkiye’nin geleneksel üretim kültürlerinden biri olan kaz yetiştiriciliği, Samsun’da atılan stratejik bir adımla endüstriyel bir boyuta taşınıyor. Burak Şahinkaya öncülüğünde bir araya gelen 30 üretici, Türkiye’nin ilk Kaz Yetiştiriciliği Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ni resmen kurdu. Gastronomide Kars'ın hakimiyeti sürerken, Samsun bu kooperatif hamlesiyle sektörün üretim ve ihracat üssü olmayı planlıyor.

Entegre Tesisle Katma Değerli Üretim

Samsun merkezli kooperatifin öncelikli hedefi, dağınık haldeki üretimi tek bir çatı altında toplayarak standart bir kalite yakalamak. Bu kapsamda bölgeye kazandırılacak entegre tesis bünyesinde;

Modern kesimhane,

Soğuk hava deposu,

Kaz tüyü işleme merkezi,

Yan ürün (yağ ve sakatat) işleme üniteleri yer alacak.

Bu yatırımla birlikte sadece kaz eti değil, tekstil sektörü için stratejik öneme sahip olan kaz tüyü ve kozmetik-gıda alanında kullanılan kaz yağının da ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

"Kars'ın Marka Değerini Küresel Pazara Samsun’dan Taşıyacağız"

Kooperatif Başkanı Burak Şahinkaya, yaptığı açıklamada Türkiye'de bir ilke imza atmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Anadolu’da kaz yetiştiriciliği dendiğinde akla gelen ilk yer Kars olsa da, biz Samsun’da bu işin kurumsal ve ticari altyapısını kurarak bir ilki gerçekleştirdik. Hedefimiz, kaz yetiştiriciliğini planlı bir modelle tüm Türkiye’ye yaymak. Kuracağımız entegre tesisle kaz eti ve tüyünü işleyerek doğrudan uluslararası pazara ihraç etmeyi planlıyoruz. Bu girişim sadece bölgesel kalkınma değil, aynı zamanda yeni bir istihdam kapısı olacak."

Hedef: Uluslararası İhracat Pazarı

Kooperatif, uzun vadeli stratejisini "yerelden globale" olarak belirledi. Geleneksel yöntemlerle sınırlı kalan kaz üretimini modern tesislerde katma değerli hale getirerek; Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere dünya pazarlarında Türk kazı markasını oluşturmayı hedefleyen kooperatif, Samsun modelini ilerleyen süreçte diğer illere de ihraç etmeyi öngörüyor.