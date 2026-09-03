Yunusemre Belediyespor Basketbol U18 ve A Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeni yapılanmayla birlikte genç yeteneklere daha fazla fırsat sunmayı hedefleyen Kırmızı-Beyazlılar, geleceğin takımını oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediyespor Basketbol U18 ve A Takımı, yeni sezon öncesi çalışmalarına başladı. Yeni bir yapılanma sürecine giren Kırmızı-Beyazlılar, genç yeteneklerin önünü açarak geleceğin takımını oluşturmayı hedefliyor. Çalışmalarını sürdüren genç dev adamlar, yeni sezona iyi bir başlangıç yapabilmek için antrenman temposunu artırıyor. Antrenmanı ziyaret eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, genç sporculara başarılar diledi. Kanik, basketbol şubesinde yeni bir yapılanma içerisinde olduklarını belirterek, 'Gençlerimize güveniyor, onların gelişimini ve A takım seviyesine yükselmelerini önemsiyoruz. Çalışan, mücadele eden ve kendini geliştirmek isteyen her sporcumuza fırsat vermek istiyoruz. İnşallah bu sezon gençlerimizle birlikte güzel bir oluşuma imza atacağız' dedi. Basketbol Şube Sorumlusu Metin Keleş ise genç oyuncuların kendilerini gösterebilecekleri bir ortam oluşturacaklarını ifade ederek, 'Yeni sezonda gençlerimize inanıyor ve onlara güveniyoruz. Oyuncularımızın gelişimini destekleyerek kendilerini gösterebilecekleri bir ortam oluşturacağız' diye konuştu. Ziyaretin ardından Başkan Bülent Kanik ve Şube Sorumlusu Metin Keleş, sporculara tatlı ikramında bulunarak yeni sezon öncesinde takıma moral verdi.