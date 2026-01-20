İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah erken saatlerde İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda YouTuber Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile Abdullah Gençal ve İbrahim Barut gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan üç şüphelinin ise yurt dışında oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek uyuşturucu kullanımıyla ilgili testlerden geçirileceği belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması, geçen yıl ekim ayından bu yana Türkiye gündeminde yer alıyor. Soruşturma kapsamında müzisyen, menajer, iş insanı ve kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda isimden ifade alınırken, kan ve saç örnekleri de incelendi. Daha önce birçok şüpheli çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmıştı.

Tutuklanan isimler arasında Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit bulunuyor. Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Ümit Karan da tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen son dalga operasyonda, aralarında eski futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Karan’ın da bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ümit Karan dahil 13 kişi tutuklanırken, dokuz kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.