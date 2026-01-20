İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamuoyunda tanınan bazı isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında İbrahim Barut’un yanı sıra magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Huzur Giyim’in sahibi Turgut Gençal’ın oğlu Abdullah Gençal’ın da gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı bulunduğu, bu kişilerin ise yurt dışında oldukları bilgisine ulaşıldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.