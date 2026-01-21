Güvenli liman talebindeki artış ve doların değer kaybının etkisiyle altının ons fiyatı ilk kez 4 bin 800 dolar seviyesini aştı.

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin etkisiyle yükselişini hızlandıran altının ons fiyatı, gün içinde 4 bin 888 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamaları ve artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesini hızlandırdı.

Altındaki yükseliş iç piyasaya da güçlü şekilde yansıdı. Gram altın 6 bin 804 liraya çıkarak rekor kırdı. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 11 bin 114 liradan, yarım altın 22 bin 259 liradan, tam altın ise 44 bin 296 liradan işlem görüyor.

Uzmanlar, küresel jeopolitik risklerin ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürmesi halinde altın fiyatlarındaki oynaklığın devam edebileceğine dikkat çekiyor.