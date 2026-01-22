Yapılan açıklamaya göre bu bağış sayesinde Gazze’nin iki ayrı bölgesinde tam teşekküllü iki büyük çadırkent kuruldu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Yıldız Tilbe’nin 300 bin dolarlık bağışıyla barınma ihtiyacının karşılandığı, çadırkentlerde yaşayan Filistinli ailelerin temel yaşam koşullarına kavuşmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Tilbe’nin, çadırkentlerde kalan ailelerin aşevi ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla “Gazze yararına konser” düzenlemeyi planladığını ifade ettiği aktarıldı.

Kudüs Gönüllüler Derneği, sanatçının bu katkılarıyla Gazze halkının gönlünde özel bir yer edindiğini vurgulayarak, Tilbe için “Gazze’nin ablası” ifadesini kullandı.

Yıldız Tilbe’nin insani yardım çalışmalarının ilk olmadığına dikkat çekilen açıklamada, sanatçının geçtiğimiz yıl Ramazan ayında da Gazze’de Kudüs Gönüllüleri aracılığıyla toplam 20 bin kişilik iftar sofralarının kurulmasına destek verdiği hatırlatıldı.

Dernek açıklamasında, “Yıldız Tilbe hanımefendinin sergilediği şefkat, merhamet ve cömertlik; ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı olduğu gibi, vicdan sahibi herkes için de güçlü bir örnek teşkil etmektedir” ifadelerine yer verildi.