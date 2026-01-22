İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Sadettin Saran, Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal, Emre Eren ve Steven Sadettin Saran ile taraf avukatları katıldı. Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Sadettin Saran, savunmasında suçlamaları reddetti.

Mahkemede kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu belirten Saran, esas faaliyet alanlarının spor yayıncılığı olduğunu vurgulayarak, “Bizim yasadışı bahsi özendirmek gibi bir faaliyetimiz yoktur. Yayınları yurt dışından aldığımız şekliyle yayımlıyoruz. Yayın içindeki saha reklamlarına müdahale etmemiz teknik olarak mümkün değildir” dedi.

Hakimin, söz konusu yayınlarda blurlama ya da sansürleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin sorusuna Saran, bunun yayın kalitesini ciddi biçimde bozacağını ifade ederek, “Hareketli görüntüde yapılacak bir blurlama, maçın izlenemez hale gelmesine neden olur” yanıtını verdi.

Reklamların engellenmesi için herhangi bir girişimde bulunup bulunmadıkları sorulan Saran ise, soruşturma açılmadan önce yayıncı kuruluşları “temiz sinyal” konusunda uyardıklarını, bu nedenle bazı liglerin yayınını durdurduklarını ve abonelik iptalleri yaşadıklarını anlattı. UEFA Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile de bu konudaki kaygılarını paylaştıklarını belirten Saran, “Biz reklam üreten ya da yerleştiren taraf değiliz. Ben ve arkadaşlarımın beraatini talep ediyorum” dedi.

Sanık Alan Kenan Saran da savunmasında, canlı yayına müdahale yetkilerinin bulunmadığını ve yasadışı bahis reklamlarından herhangi bir gelir elde etmediklerini ifade ederek beraatini istedi.

Mahkeme, ara kararında dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, yayıncı kuruluşun aldığı görüntülerin ham olup olmadığının, müdahale edilip edilemeyeceğinin ve farklı yayın sinyali (feed) kullanma imkânlarının teknik açıdan değerlendirilmesine karar verdi. Sadettin Saran’ın vareste tutulmasına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S SPORT+ logolu dijital platformda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleriyle ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı öne sürüldü. Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar, Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren hakkında ise zincirleme suç kapsamında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.