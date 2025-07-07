Edinilen bilgilere göre, Bulut’a birkaç ay önce kanser teşhisi konuldu. İlk etapta durumunun stabil seyrettiği ifade edilirken, son haftalarda tedaviye yanıtın zayıflaması nedeniyle sağlık durumu ciddiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun, 5 Temmuz’da Bulut’u tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği öğrenildi.

Siyaset ve Medyada İz Bırakan Bir İsim

1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya gelen Yiğit Bulut, Galatasaray Lisesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine Fransa'da Sorbonne Üniversitesi’nde yüksek lisans yaparak devam etti. Bulut’un babası Mustafa Bulut, 1977’de Adalet Partisi’nden milletvekili seçilmişti.

Gazeteciliğe ekonomi yorumculuğuyla adım atan Bulut; Kanal 6, Kanal E, CNN Türk gibi kanallarda görev aldı. Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. “Parametre” ve “Finans Analiz” programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Doğuş Üniversitesi’nde kısa bir süre öğretim görevlisi olarak da bulundu.

2009 yılında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilen Bulut, 2012 yılında bu görevden ayrıldıktan sonra Star Medya Grubu’na katıldı. 24 TV Genel Yayın Yönetmenliği yaptı ve “Sansürsüz” adlı programıyla geniş kitlelere ulaştı.

Siyasi kariyerine 2013 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı olarak adım atan Bulut, 30 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanlığı görevine atandı. O tarihten bu yana Cumhurbaşkanlığı bünyesinde aktif görev aldı.