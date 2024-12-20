Zam İndirimi Gölgeliyor: Dalgalanmalar Sürüyor

Aralık ayında kısa süreli indirimler görülse de fiyat artışları hızlı bir şekilde geri döndü. 14 Aralık’ta benzine yapılan 98 kuruşluk zam sonrası, motorine de 21 Aralık itibarıyla 58 kuruşluk yeni bir zam bekleniyor. Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaların devam edeceğini belirtiyor.

2025’te Akaryakıt Fiyatlarını Etkileyecek ÖTV Artışları

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün açıklamalarına göre, 2023 yılında akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutarlarının otomatik artış sistemi devreye girmişti. 3 Ocak 2025’te açıklanacak Yİ-ÜFE rakamları doğrultusunda benzinde litre başına maktu ÖTV tutarı 12,22 TL’ye yükselecek. Üstelik bu artış üzerinden %20 KDV de hesaplanacak ve pompaya yansıyan zam daha yüksek olacak.

Güncel Akaryakıt Fiyatları: Şehir Şehir Liste

Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatları iller arasında küçük farklılıklar gösteriyor. İşte bazı şehirlerde 20 Aralık itibarıyla geçerli fiyatlar:

Ankara

Benzin: 43,60 TL

Motorin: 43,94 TL

LPG: 27,21 TL

İstanbul

Benzin: 43,14 TL

Motorin: 43,33 TL

LPG: 27,80 TL

İzmir

Benzin: 44,05 TL

Motorin: 44,43 TL

LPG: 27,76 TL

Antalya

Benzin: 44,51 TL

Motorin: 44,90 TL

LPG: 27,51 TL

Van

Benzin: 44,69 TL

Motorin: 45,03 TL

LPG: 27,82 TL

Fiyat Artışları Ne Anlama Geliyor?

Artan akaryakıt fiyatları, tüketiciden taşımacılık sektörüne kadar geniş bir yelpazede maliyetleri artırmaya devam ediyor. Yeni yıl ile birlikte akaryakıt fiyatlarının daha da yükseleceği ve bu durumun enflasyon üzerindeki etkilerinin büyüyeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlardan Uyarı

Uzmanlar, fiyat artışlarının süreceğini ve ÖTV sistemindeki otomatik artışın pompa fiyatlarına doğrudan yansımasının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Bu süreçte, özellikle benzin ve motorinde dalgalanmaların dikkatle takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Yıl Uyarısı

2025 yılıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına gelecek yeni vergilerle maliyetlerin daha da artması bekleniyor. Bu da tüketici için daha yüksek fiyatlar anlamına geliyor.