Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, kar yağışı, sağanak, buzlanma ve fırtına birçok bölgede yeniden etkisini gösterecek.

İstanbul da soğuk hava dalgasından etkilenecek. AKOM’un açıklamasına göre kentte 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının pazar günü 2-5, pazartesi günü ise 3-6 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

Özellikle İç, Doğu ve Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışının aralıklarla 3 gün boyunca sürmesi bekleniyor. Karabük, Bartın ve Kastamonu’nun iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi. Bu bölgelerde kar kalınlığının 5 ila 20 santimetreye ulaşabileceği bildirildi.

Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve sis beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Batı ve Doğu Karadeniz’de ise rüzgârın hızının 50–75 km/saate ulaşarak fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

İstanbul için de uyarı var. AKOM, 18-19 Ocak tarihlerinde kentte karla karışık yağmur beklendiğini, sıcaklıkların 2–6 derece aralığında seyredeceğini açıkladı.