Şirket, bu kategoride dünyada 9’uncu, Avrupa’da 5’inci, Türkiye’de ise 1’inci sırada yer aldı.

Yurt içi ve yurt dışında hayata geçirdiği büyük ölçekli altyapı ve üstyapı projeleriyle adından söz ettiren Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., ENR’nin 2024 listesinde 13’üncü sırada bulunurken, 2025 listesinde 4 basamak birden yükselerek küresel sıralamadaki konumunu güçlendirdi.

1.600 km demiryolu, 400 km tünel

Türkiye’nin yanı sıra 8 farklı ülkede ulaşım ve altyapı projeleri gerçekleştiren Gülermak, son 10 yılda 110’dan fazla projeyi başarıyla tamamladı. Şirket bugüne kadar dünya genelinde yaklaşık 400 kilometre tünel ve 120 yeraltı metro istasyonunu hayata geçirirken, yaklaşık 1.600 kilometre demiryolu ve yüksek hızlı tren (YHT) hattının yapımını üstlendi. Ayrıca 60’a yakın köstebek tünel delme makinesinin (Tunnel Boring Machine – TBM) kullanımını ve işletmesini gerçekleştirdi.

2025 yılının ilk 9 aylık döneminde toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 76’sını yurt dışı projelerden elde eden Gülermak, farklı coğrafyalarda yüksek teknik standartlar ve sürdürülebilir yaklaşımla yürüttüğü projelerle küresel ölçekte güvenilir bir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.

Raylı sistemler ve toplu ulaşım başta olmak üzere yüksek mühendislik gerektiren projelere odaklanan Gülermak, güçlü teknik altyapısı ve uluslararası deneyimiyle yeni pazarlardaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.