Türkiye’de 2.063.700 TL’den başlayan fiyatlarla satışta olan Mercedes-Benz Sprinter Panelvan FL’in yanı sıra Sprinter Minibüs FL de 2.749.300 TL’den başlayacak fiyatlarla Haziran’dan itibaren satışa sunulacak.



Segmentinin pazar lideri yeni Mercedes-Benz Sprinter esnek kullanım olanakları sunuyor

Mercedes-Benz Sprinter, Avrupa'da, 5,5 tona kadar izin verilen toplam ağırlığa sahip büyük hafif ticari segmentinde pazar lideri olarak özellikle müşteri ve endüstriye özgü ihtiyaçlara uyum sağlama yeteneğiyle öne çıkıyor.

Panelvan, temel formunda platform aracı, şasi ve minibüs olarak sunuluyor. Ayrıca üç gövde uzunluğu, arkadan veya dört tekerlekten çekiş, klasik sürücü kabini veya çift kabin, değişken tonajlar ve yükleme alanı yüksekliklerinin yanında karavan gibi özel gövdeler için güç aracı olarak da kullanılarak hedeflenen tüm sektörlere özel çözüm sağlıyor. Satılan ticari Sprinterların yüzde 75'ten fazlası, sektöre özgü araçlara dönüştürülüyor. Büyük Hafif Ticari Araçlar'ın kullanım alanı, kurye, posta ve paket taşımadan yolcu taşımacılığına, otobüslere, soğutmalı vanlardan ambulanslara, inşaat alanında kullanımdan karavanlara kadar uzanıyor.

Yeni Sprinter, panelvanın yanı sıra Türkiye'de Türk mühendisliğiyle minibüs haline çevrilerek Türk tüketicileriyle buluşuyor. Almanya’da sertifikalandırıldıktan sonra pazara çıkan, 4,1 ve 5 ton olarak 2 ağırlık varyantında sunulan Mercedes-Benz Sprinter Minibüs, son verilere göre segmentinde pazar lideri. Ayrıca orta/uzun/ekstra uzun olarak 3 farklı uzunlukla 10+1 ile 22+1 arasında değişen 13 farklı koltuk konfigürasyonu sunan yeni Sprinter, minibüslerinin hepsini PRO line paket kapsamı ile donatıyor. Tüm araçlarda standart olarak sunulan GSRII güvenlik regülasyonu kapsamındaki özellikler dışında sektörden farklı olarak MBUX multimedya sistemi, TEMPMATIC yarı otomatik klima, yağmur sensörü ve konfor tipi tavan kontrol sistemine de sahip.

Daha güçlü MBUX multimedya sistemi ile yeni konfor fonksiyonları

Yeni Sprinter sunduğu yüksek kullanım esnekliği yanında güvenlik, konfor ve dijital ağa bağlanmada da önemli bir gelişme ile tüketicilerle buluşuyor. MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) multimedya sistemi standart olarak sunulurken, sahip olduğu 10,25 inçlik dokunmatik ekran ve renkli ekranlı gösterge paneli yeni çok fonksiyonlu direksiyon simidindeki dokunmatik kontrol panelleri aracılığıyla sezgisel bir şekilde kullanılabiliyor. Yüksek teknolojiye sahip direksiyon simidi, bir akıllı telefon gibi kapasitif sensörlere sahip. Bu da direksiyon simidinin, tutulup tutulmadığını algılamasına (eller serbest algılama) olanak tanıyor. Başka bir pratik konfor özelliği de isteğe bağlı olarak akıllı telefonlar için depolama alanının ve kablosuz şarjın bulunması.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter’da konuşma tabanlı ses asistanı da daha akıllı hale geliyor. Artık belirli eylemler "Hey Mercedes" aktivasyon terimi olmadan da kullanılabiliyor. Ses asistanı, isteğe bağlı konforlu tavan kontrol panelindeki mikrofonları kullanarak hangi ön koltuktan konuşulduğunu algılıyor ve örneğin koltuk ısıtmasının kimin tarafından etkinleştirilmek istendiğini biliyor. "Hey Mercedes", araç fonksiyonlarını açıklıyor ve örneğin Bluetooth arayüzü aracılığıyla akıllı telefonunuzu bağlamaya da destek sağlıyor. Özellikle pratik bir başka MBUX işlevi de aracın arkasındaki alanın gösterilmesi. Sistem, arka görüş kamerasını kullanarak arka kapıların açılabileceği alanı merkezi ekranda gösteriyor. Mesafe programlanabiliyor ve bu sayede yükün boyutuna göre ayarlanabiliyor. Bu, yük yüklerken ve boşaltırken konforu artırıyor. Sürücüler, dışarı çıkmadan yeterli alan olup olmadığını görebiliyor ve arka kapılar açıldığında, kamera görüntüsü aynı zamanda merkezi ekrana aktarılıyor.

Geniş sürüş portföyü

Yeni Sprinter'ın güvenilir 2,0 litrelik dizel motoru (OM 654), model ve sürüş şekline göre 110 kW, 125 kW ve 140 kW olarak üç farklı güç seviyesinde sunuluyor. 140 kW motorlu tüm modellerde dört tekerlekten çekiş mevcut. Konforlu 9G-TRONIC otomatik şanzıman veya altı ileri manuel şanzıman güç aktarımını sağlıyor.

Başlangıç ve dönüş esnasında çarpışmaları önlemek için tasarlanan yeni sürücü destek sistemleri

Yeni Sprinter'da bulunan ek güvenlik ve yardım sistemlerinin çoğu standart ekipman olarak sunuluyor. Örneğin, standart Aktif Fren Yardımı artık çapraz trafik fonksiyonunu içeriyor. Bu, dikey olarak kesişen araçlara 60 km/s hızla uyarı verebiliyor ve gerektiğinde acil frenleme yapabiliyor. Ayrıca, dönüş yaparken diğer bir araçla çarpışma riski olduğunda, 40 km/s hızla dönerken fren desteği sağlayabiliyor. Başka bir yeni özellik de örneğin yanlış yönde giden araçlar gibi karşıdan gelen araçların yaklaşması durumunda, 70 km/s hızla acil fren yapabilmesi.

Yeni Sprinter Panelvan FL ve Minibüs FL'in standart ekipmanları arasında:

• Aktif Şerit Takip Asistanı

• Aktif Fren Asistanı

• Kör Nokta Asistanı

• Yorgunluk Asistanı (ATTENTION ASSIST)

• Akıllı Hız Asistanı

• Rüzgâr Savrulma Asistanı

• Moving Off Yaya ve Bisikletli Hareketi Bilgi Sistemi

• Hız Sabitleyici

• Yan Denetleme Yardımcısı

• Panelvan ve minibüsler için geri görüş kamerası, şasi modeller için iç dikiz aynası ekranı için ön hazırlık bulunuyor.

Teknik Özellikler



Mercedes-Benz Sprinter Panelvan