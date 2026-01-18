Bakanlık açıklamasına göre, Reklam Kurulu’nun 13 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen 365 sayılı toplantısında yapılan değerlendirmelerde söz konusu hesapların mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu kapsamda, ilgili sosyal medya hesapları hakkında erişim engeli tedbiri uygulanırken, yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşlar hakkında adli süreçlerin başlatılması için gerekli girişimlerin yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, kurul gündeminde yer alan bir diğer başlıkta ise falcı, medyum, astrolog ve benzeri hizmetlere ilişkin reklam faaliyetleri ele alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, bu alanlarda reklam faaliyeti yürüttüğü belirlenen 26 internet sitesine de erişim engeli getirildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması ve özellikle gençlerin yasa dışı, aldatıcı ve zararlı reklam içeriklerinden uzak tutulması amacıyla denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.