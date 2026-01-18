ABD basınında yer alan kulis haberlerde Trump’ın askeri seçeneği askıya almasına giden süreçte birçok faktörün rol oynadığı belirtildi.

Trump askeri plândan vazgeçti

ABD merkezli Washington Post’ta yer alan habere göre, İran’daki gösterilere yönelik sert hükümet müdahalesi sonrası Washington yönetimi askeri seçenekleri değerlendirdi; ancak Trump, olası bir operasyonun risklerini ve sonuçlarını ağır şekilde düşündü. Kuşatılmış protestolar ve sert baskıyla ilgili detaylı raporlar alan Trump’ın, bölgesel ve uluslararası baskılar nedeniyle kararını gözden geçirdiği öne sürüldü.

Netanyahu’dan ısrarlı çağrı

Haberde adı geçen ABD’li ve Orta Doğulu diplomatlara göre, Netanyahu da Trump’ı arayarak, İsrail’in yeterince savunma kapasitesine sahip olmadığını belirtti ve saldırı planlarının ertelenmesini talep etti. İsrail liderinin bu çağrısının, Washington’daki değerlendirmelerde etkili olduğu iddia edildi.

Bölgeden diplomatik temaslar arttı

Aynı zamanda Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Mısır gibi Arap ülkelerinin de Beyaz Saray’la temasa geçtiği ve gerilimi tırmandıracak askeri adımlar yerine diplomatik çözümler çağrısında bulunduğu belirtildi. Bu temaslar, Washington’da askeri harekâta karşı ihtiyatlı bir hava oluşmasına katkı sağladı.

Tahran’dan aracı mesaj

Haberde ayrıca İran’ın da bir diplomat aracılığıyla Trump yönetimine ilettiği mesajların gerilimi düşürdüğü kaydedildi. Mesaj sonrası Trump’ın Oval Ofis’te yaptığı konuşmada, İran’daki şiddet olaylarına yönelik eleştirel ancak sakin bir tutum benimsediği anımsatıldı.

Trump’ın gerekçeleri

Kaynaklar, Trump’ın olası bir askeri operasyonun 30 bin civarındaki ABD askerini büyük bir çatışma bölgesine sürükleyebileceğini ve bunun hem askerî hem de siyasi sonuçlarının ağır olacağını değerlendirdiğini ifade etti. Trump’ın, Venezuela tarzı “hızlı ve düşük maliyetli” müdahaleleri tercih ettiği ancak İran senaryosunda bunun mümkün olmayacağını gördüğü belirtildi.