Telefonuna El Konuldu, Mesajları İncelendi

Karara konu olayda, bir mühendis çalıştığı şirkette görev tanımının dışında işlerde çalıştırıldığını ve hak ettiği primlerin ödenmediğini öne sürdü. İş sözleşmesinin sona erdirilmesinin ardından ise kullandığı şirket telefonuna el konulduğunu belirten çalışan, cihazdaki kişisel verilerini silmesine izin verilmeden özel yazışmalarının incelendiğini iddia etti.

Çalışan, yaşananların özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini savunarak kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra manevi tazminat talebiyle dava açtı.

İşveren Mesajları Fesih Gerekçesi Yaptı

Davalı şirket ise telefonun kuruma ait olduğunu, yapılan incelemede çalışanın bazı iş arkadaşları ve üçüncü kişilerle yaptığı yazışmalarda yöneticilere yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının tespit edildiğini savundu. İşveren, söz konusu mesajları iş akdinin feshi için haklı neden olarak gösterdi.

Mahkeme: Şirket Mülkiyeti Özel Hayatı Ortadan Kaldırmaz

Yerel mahkeme, işverenin telefonun sahibi olmasının çalışanın özel yazışmalarını sınırsız şekilde inceleme hakkı vermediğine hükmetti. Mahkeme kararında, kişisel mesajların izinsiz okunmasının özel hayatın gizliliği hakkını ihlal ettiği vurgulandı.

Kararda ayrıca, hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen yazışmaların delil niteliği taşımadığı ve fesih gerekçesi olarak kullanılamayacağı ifade edildi.

Yargıtay Kararı Onadı

İşverenin istinaf ve temyiz başvurularının ardından dosya Yargıtay’a taşındı. Yüksek Mahkeme, alt derece mahkemelerinin değerlendirmelerini yerinde bularak kararı oy birliğiyle onadı.

Böylece çalışanın özel yazışmalarının izinsiz incelenmesi nedeniyle işverenin hukuka aykırı davrandığı yönündeki hüküm kesinleşmiş oldu.

İşverenler ve Çalışanlar İçin Önemli Mesaj

Uzmanlara göre karar, işveren tarafından sağlanan telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazların şirket mülkiyetinde olmasının, çalışanların kişisel iletişim ve özel hayat haklarını ortadan kaldırmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Karar aynı zamanda, hukuka aykırı şekilde elde edilen dijital verilerin iş hukukunda delil olarak kullanılmasının önüne geçen önemli emsal kararlar arasında değerlendiriliyor.