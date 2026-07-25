Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından Artaş Holding, sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, T.C. İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih'te inşa edilecek 31 derslikli ilkokul ve 4 derslikli anasınıfının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Geleceğin nesillerine nitelikli eğitim ortamları kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında hayata geçirilecek okul, modern eğitim anlayışına uygun fiziki yapısıyla bölgenin önemli eğitim yatırımlarından biri olacak. Toplam 31 derslikten oluşacak eğitim kampüsü, öğrencilerin güvenli, çağdaş ve donanımlı bir eğitim ortamında öğrenim görmesine katkı sağlayacak. 3 bin 34 metrekarelik parsel üzerinde inşa edilecek ve 7 bin 529 metrekarelik toplam inşaat alanına sahip olacak olan okulda dersliklerin yanı sıra 1 spor salonu, 1 kütüphane, resim ve müzik dersleri için de 3 atölye ve anaokulu bahçesiyle 900 öğrenciye hizmet verecek.

Temel atma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih İlçe Millî Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni ile Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya katıldı.

Toplumsal fayda odaklı projeleri kurumsal vizyonunun önemli bir parçası olarak gören Artaş Holding, eğitimden sosyal yaşama kadar birçok alanda hayata geçirdiği yatırımlarla sürdürülebilir sosyal değer üretmeye devam ediyor. Fatih'te inşa edilecek okulun tamamlanmasının ardından yüzlerce öğrencinin eğitim hayatına katkı sağlaması ve bölgenin eğitim altyapısını güçlendirmesi hedefleniyor.