Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, KARDEMİR ile SNTF arasında ilk sipariş sözleşmesi 21 Temmuz 2026 tarihinde imzalandı. Yaklaşık 27 milyon ABD doları tutarındaki anlaşma, şirketin son beş yıl içinde gerçekleştirdiği en yüksek bedelli ihracat sözleşmesi olma özelliğini taşıyor.

Beş Yıl Boyunca Tedarik Sağlayacak

Anlaşma kapsamında KARDEMİR, Cezayir Ulusal Demiryolu Taşımacılığı Şirketi'nin ihtiyaç duyduğu demiryolu tekerlerini beş yıl boyunca peyderpey üreterek teslim edecek. Böylece şirket, Cezayir demiryollarının uzun vadeli tedarik zincirinde yer alarak uluslararası pazardaki konumunu daha da güçlendirmiş oldu.

Şirket, ulusal bir demiryolu işletmesinin uzun vadeli tedarik programına dahil olmanın, KARDEMİR ürünlerinin kalite ve güvenilirliğinin küresel ölçekte kabul gördüğünün önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Dünyanın Sayılı Üreticileri Arasında

1937 yılında Türkiye'nin ilk entegre demir-çelik fabrikası olarak üretime başlayan KARDEMİR, bugün demiryolu tekeri üretebilen dünyanın sayılı şirketleri arasında bulunuyor. Aynı zamanda ray ve demiryolu tekerini aynı tesiste üretebilen bölgedeki tek üretici olma özelliğini de koruyor.

Hammaddeden nihai ürüne kadar tüm üretim süreçlerini kendi bünyesinde gerçekleştiren şirket, bu entegre üretim yapısıyla hem yüksek kalite standartlarını sürdürüyor hem de Türkiye'nin demiryolu sanayisindeki stratejik üretim kabiliyetine katkı sağlıyor.

KARDEMİR, ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda uluslararası pazarlardaki varlığını artırmayı hedeflerken, "Üreten KARDEMİR, Güçlü Türkiye" vizyonuyla yeni pazarlarda rekabet gücünü artırmaya devam edeceğini belirtti.