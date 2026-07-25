Küresel ham çelik üretiminde ise Çin, 1 milyar tonun üzerindeki üretim hacmiyle liderliğini açık ara devam ettirdi. Dünya üretiminin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren Çin'i Hindistan, Japonya ve ABD takip etti.

Çelik sektörü; otomotivden inşaata, makine sanayiinden enerji ve savunma sanayiine kadar birçok stratejik sektör için temel girdi niteliği taşıyor. Bu nedenle ülkelerin çelik üretim kapasitesi, sanayi altyapısı ve ekonomik gücünün önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

Türkiye'nin son yıllarda üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımları ile ihracat odaklı büyüme stratejisi, küresel sıralamadaki konumunu korumasında etkili oldu. Özellikle otomotiv, beyaz eşya, makine ve inşaat sektörlerinden gelen talep, üretim hacmini destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, Hindistan'ın üretimdeki hızlı yükselişinin önümüzdeki yıllarda küresel rekabeti daha da artıracağını belirtirken, Türkiye'nin ise yüksek katma değerli çelik üretimine yönelik yatırımlarla uluslararası pazardaki gücünü artırmayı hedeflediğine dikkat çekiyor.

2025 yılına göre en büyük çelik üreticileri

Sıra Ülke Ham çelik üretimi (milyon ton) 1 Çin 1.005,1 2 Hindistan 151,4 3 Japonya 84 4 ABD 79,5 5 Rusya 70,7 6 Güney Kore 63,5 7 Türkiye 36,9 8 Almanya 35,1 9 Brezilya 33,7 10 İran 31

Türkiye'nin ilk 10'daki konumunu koruması, hem üretim kapasitesi hem de ihracat performansı açısından küresel çelik sektöründeki önemini bir kez daha ortaya koyarken, sektör temsilcileri önümüzdeki dönemde yeşil dönüşüm ve düşük karbonlu üretim yatırımlarının rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar arasında yer alacağını ifade ediyor.