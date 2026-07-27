Hindistan'da milyonlarca öğrenciyi etkileyen sınav skandalı, ülkenin en büyük gençlik protestolarından birine dönüştü. Mayıs ayında tıp fakültelerine girişte kullanılan Ulusal Uygunluk ve Giriş Sınavı'nın (NEET-UG) soru kitapçıklarının sızdırıldığı iddiaları üzerine başlayan gösteriler, yaklaşık iki ay süren eylemlerin ardından Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasıyla sonuçlandı.

Soru sızıntısı nedeniyle sınav sonuçları iptal edilirken, yaklaşık 2 milyon aday yeniden sınava girmek zorunda kaldı. Yaşanan süreç, eğitim sistemine duyulan güveni sarsarken öğrenciler ve gençlik örgütleri ülke genelinde protestolar düzenledi.

Protestolar ülke geneline yayıldı

Gösterilerin merkezi başkent Yeni Delhi'deki Jantar Mantar meydanı olurken, binlerce öğrenci eğitim sisteminde reform yapılması ve sorumluların hesap vermesi talebiyle günlerce eylem gerçekleştirdi. Protestolar ilerleyen süreçte yalnızca sınav skandalıyla sınırlı kalmadı; genç işsizliği, liyakat tartışmaları ve kamu kurumlarına duyulan güven eksikliği de gösterilerin temel gündemleri arasına girdi.

Hafta başında güvenlik güçlerinin protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi, kamuoyundaki tepkileri daha da artırdı.

"Hamam Böceği Halk Partisi" nasıl ortaya çıktı?

Protestoların en dikkat çekici yönlerinden biri ise "Hamam Böceği Halk Partisi" (Cockroach Janta Party-CJP) adıyla kurulan gençlik hareketi oldu.

Hareketin ismi, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant'ın bazı protestocu gençleri ve aktivistleri "hamamböcekleri" ve "toplumun parazitleri" olarak nitelendirdiği yönündeki açıklamaların ardından ortaya çıktı. Gençler, bu ifadeyi sahiplenerek ironik bir şekilde aynı isim altında örgütlenmeyi tercih etti.

Kısa sürede sosyal medya üzerinden geniş destek bulan hareket, ülke genelindeki protestoların koordinasyonunda önemli rol oynadı.

Sonam Wangchuk'tan açlık grevi

Ünlü mühendis ve eğitim reformu savunucusu Sonam Wangchuk da öğrencilere destek amacıyla 26 gün süren açlık grevi yaptı. Wangchuk, bakanın istifasının ardından yaptığı açıklamada gelişmeyi "barışın, sabrın ve azmin zaferi" olarak değerlendirdi.

Bakan istifasını duyurdu

57 yaşındaki Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu. Pradhan, gençlerin meşru beklentilerine saygı duyduğunu belirterek, oluşan ortamın ülkenin çıkarlarına zarar vermemesi amacıyla istifa kararını Başbakan Narendra Modi'ye sunduğunu ifade etti.

İstifanın ardından protestoları organize eden CJP hareketi, eylemlerini sonlandırdığını açıkladı.

Hükümet reform sözü verdi

Başbakan Narendra Modi ise yaşanan sınav skandalından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, sınav güvenliğinin güçlendirilmesi ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için kapsamlı reformlar yapılacağını açıkladı. Hükümetin sınav sistemini yeniden yapılandıracak yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre yaşanan gelişmeler, Hindistan'da gençlerin sosyal medya aracılığıyla örgütlenerek hükümet üzerinde önemli bir siyasi baskı oluşturduğu en dikkat çekici örneklerden biri olarak kayıtlara geçti.