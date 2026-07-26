1926 yılında kurulan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın 100. kuruluş yıl dönümü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Kongre Merkezi’nde düzenlenen programla kutlandı. Törene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, STK temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bolu'nun tarihinde ilk kez 1 milyar dolarlık ihracat barajını aştığını belirterek, zorlu ekonomik şartlara rağmen üreten ve istihdam sağlayan iş insanlarını tebrik etti. Hisarcıklıoğlu ayrıca Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla sağlanan kefalet desteklerini anlattı.

Bolu'nun eşsiz doğasına ve tarihi dokusuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Böyle anlamlı bir günde doğal güzellikleri, temiz havası, ormanları, gölleri ve tarihi dokusuyla ülkemizin tabiat hazinesi Bolu'da sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.



"Bugünün zor ekonomik şartlarında üretim yapmaya devam eden her kardeşim madalyayı anında hak ediyor"

Bölgedeki iş insanlarının ortak hareket etmesinin önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "Biz şuna inanıyoruz oda borsalar olarak, birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır diyor. Çok güzel bir söz. Birlikte hareket etmeniz çok önemli. Bolu'da da özellikle kardeşlerime rica ediyorum birlikte hareket edin, kendi içinizde de. Bolu tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat eşiğine gelmiştir. Bolu'da 12 firmamız Türkiye'nin en büyük bin kuruluşu arasında yer almaktadır. Bu başarı burada üretim yapan, yatırım yapan, istihdam sağlayan ve dünyaya mal satan sizlerin eseridir. Sizleri de kutluyorum. Allah sizlerden razı olsun. Biraz sonra ödül alacak tüm kardeşlerimi kutluyorum. Ama öteki taraftan bu bugünün şartlarında, ekonomik şartlarda üretim yapmaya, almaya, satmaya devam eden her kardeşim madalyayı anında hak ediyor bu zor şartlara rağmen" ifadelerine yer verdi.



"Babanın oğula kefil olmadığı yerde biz oluyoruz"

Teminat bulmakta zorlanan işletmeler için KGF'nin üstlendiği hayati role dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Dünyada çalışmaların, ticaret savaşlarının yoğun olduğu bir dönemde Türkiye'de de biz üretim yapmaya, almaya, satmaya çalışıyoruz. Sıkıntılarımız var mı? Var değerli kardeşlerim. Ben sizleri bunlarla sıkmak istemiyorum. İşte Ankara'da daha geçen hafta Bankalar Genel Müdürleri ile Merkez Bankası Başkanı ile bir araya geldik. Sizlerin dertlerini, sıkıntılarını aktardık. Burada özellikle finansmanın maliyeti, finansmana ulaşmaktaki zorluklarımızı kendilerine anlattık. İnşallah yakın zamanda çözüm bekliyoruz. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanımız bugün aramızda, kendisi sağ olsun. Özellikle dünyada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak bir ilki yapıyoruz. Ne yapıyoruz değerli kardeşlerim? Gün öyle bir güne döndü ki babanın oğula, kardeşin kardeşe, komşunun komşuya kefil olmadığı yerde, eğer Bolu Ticaret Sanayi Odası üyesiysen sana kefil oluyoruz. Diyoruz ki bankaya, 'Buna krediyi ver, yüzde 85'inin riski bende, yüzde 15'i de sende'. Dünyada bunu yapan yok" diye konuştu.



"Kendi kuruluşunuz olan Kredi Garanti Fonu'nu kullanın"

Hisarcıklıoğlu, banka kredilerine ulaşmakta zorluk çeken ve teminat istenen tüm üyelerin kendi kuruluşları olan bu fonu rahatlıkla kullanabileceklerini söyleyerek, "Bu kapsamda Türkiye'deki yaklaşık 600 bin üyemize kefil olmuşuz değerli kardeşlerim. Bunlar banka kredilerine rahatlıkla ulaşabildiler. Sizlerin de banka kredilerine ulaşmakta zorluk çekiyorsanız, teminat istiyorlarsa kendi kuruluşunuz olan Kredi Garanti Fonu'nu kullanın" ifadelerini kullandı.