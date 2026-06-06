Sıcaklıklar Yükseliyor, Yağışlar Geri Dönüyor

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının ülkenin büyük bölümünde 3 ila 5 derece artması beklenirken, özellikle iç ve yüksek kesimlerde sağanak yağış geçişleri görülecek.

Yetkililer, ani bastırabilecek yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Sağanak Yağış Beklenen Bölgeler

Öğle saatlerinden sonra;

Marmara'nın güneybatısında,

İç Ege'de,

İç Anadolu genelinde,

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde,

Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında,

Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde,

Toroslar mevkiinde,

Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinde

yerel olarak kuvvetli olabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Karadeniz'de Sis ve Pus Etkili Olacak

Meteoroloji, sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülebileceği uyarısında bulundu. Görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüş nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Ankara'da Yağış, İstanbul'da Parçalı Bulutlu Hava

Büyükşehirlerde beklenen hava durumu ise şöyle:

İstanbul: 28 derece, parçalı bulutlu

28 derece, parçalı bulutlu Ankara: 28 derece, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

28 derece, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İzmir: 32 derece, parçalı bulutlu

32 derece, parçalı bulutlu Bursa: 30 derece, parçalı ve yer yer çok bulutlu

30 derece, parçalı ve yer yer çok bulutlu Antalya: 26 derece, parçalı ve az bulutlu

26 derece, parçalı ve az bulutlu Diyarbakır: 34 derece, öğleden sonra sağanak yağışlı

Rüzgar Kuzeyden Esecek

Rüzgarın yurdun büyük bölümünde kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, güney kesimlerde güneyli yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanları, özellikle öğle ve akşam saatlerinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanaklar nedeniyle açık alanlarda bulunan vatandaşların dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.