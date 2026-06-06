Sıcaklıklar Yükseliyor, Yağışlar Geri Dönüyor
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının ülkenin büyük bölümünde 3 ila 5 derece artması beklenirken, özellikle iç ve yüksek kesimlerde sağanak yağış geçişleri görülecek.
Yetkililer, ani bastırabilecek yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
Sağanak Yağış Beklenen Bölgeler
Öğle saatlerinden sonra;
- Marmara'nın güneybatısında,
- İç Ege'de,
- İç Anadolu genelinde,
- Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde,
- Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında,
- Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde,
- Toroslar mevkiinde,
- Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinde
yerel olarak kuvvetli olabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Karadeniz'de Sis ve Pus Etkili Olacak
Meteoroloji, sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülebileceği uyarısında bulundu. Görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüş nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Ankara'da Yağış, İstanbul'da Parçalı Bulutlu Hava
Büyükşehirlerde beklenen hava durumu ise şöyle:
- İstanbul: 28 derece, parçalı bulutlu
- Ankara: 28 derece, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İzmir: 32 derece, parçalı bulutlu
- Bursa: 30 derece, parçalı ve yer yer çok bulutlu
- Antalya: 26 derece, parçalı ve az bulutlu
- Diyarbakır: 34 derece, öğleden sonra sağanak yağışlı
Rüzgar Kuzeyden Esecek
Rüzgarın yurdun büyük bölümünde kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, güney kesimlerde güneyli yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanları, özellikle öğle ve akşam saatlerinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanaklar nedeniyle açık alanlarda bulunan vatandaşların dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.