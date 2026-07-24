Ambalaj Tasarımı kategorisinde yarışan projelerden Perfectly Imperfect Gold Award, Mood Drop ise Iron Award kazanırken, bu başarı GCA'nın estetik, üretilebilirlik ve kullanıcı deneyimini bir araya getiren tasarım yaklaşımının uluslararası ölçekte de takdir gördüğünü ortaya koydu.

Gürok Grup'un cam ambalaj sektöründe faaliyet gösteren markası GCA'nın tasarım merkezi GCA Design Studio tarafından geliştirilen iki proje, İtalya merkezli A' Design Award & Competition 2026 kapsamında uluslararası jüri tarafından ödüllendirildi. Perfectly Imperfect, yarışmanın en prestijli ödül kategorilerinden biri olan Gold Award'a layık görülürken, Mood Drop ise Iron Award kazandı.

Doğallığı tasarımın ayrılmaz parçasına dönüştürdü

Gold Award kazanan Perfectly Imperfect, organik pazarlarda karşılaşılan düzensiz domates formlarından ilham alarak endüstriyel cam ambalaj tasarımını doğal çeşitlilik perspektifiyle yeniden yorumluyor. Tasarım, küçük form farklılıklarını kusur yerine doğallığın, tazeliğin ve özgünlüğün bir göstergesi olarak ele alırken, kontrollü organik sapmalar sayesinde her şişeye kendine özgü bir karakter kazandırıyor. Üretim toleranslarını tasarım dilinin doğal bir parçasına dönüştüren proje, üretim verimliliğini desteklerken tüketicilerle daha güçlü ve kişisel bir bağ kurmayı hedefliyor.

Fonksiyonel gıdalara yeni nesil ambalaj yaklaşımı

Iron Award kazanan Mood Drop, fonksiyonel gıda ürünleri için geliştirilen cam şişe ve etiket tasarımıyla öne çıkıyor. Güzellik ve kişisel bakım dünyasının estetik yaklaşımından ilham alan proje, fonksiyonel ürün ambalajlarını daha sıcak, çağdaş ve rafine bir görünüme taşıyor. Konsantre içerik yapısıyla yalnızca birkaç damla kullanım sayesinde uzun süreli fonksiyonel içecek deneyimi sunan seri; Detox, Pure ve Calm varyantlarıyla farklı yaşam ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor. Tasarım, iyi yaşam, beslenme ve kişisel bakım kategorileri arasında yeni bir görsel dil oluşturarak günlük kullanım deneyimini daha keyifli bir ritüele dönüştürmeyi amaçlıyor.

Tasarım vizyonu uluslararası ölçekte tescillendi

Dünyanın en kapsamlı uluslararası tasarım yarışmalarından biri olarak kabul edilen A' Design Award & Competition, her yıl farklı disiplinlerden projeleri estetik, işlevsellik, inovasyon ve kullanıcı deneyimi gibi kriterler doğrultusunda değerlendiriyor.

GCA Design Studio, tasarım ve mühendisliği buluşturan yaklaşımıyla markalara katma değer sağlayan yenilikçi ambalaj çözümlerine imza atıyor. Sürdürülebilirliği ve marka deneyimini tasarım süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alan stüdyo, özgün tasarımlarıyla uluslararası ölçekte de dikkat çekiyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan GCA Design Studio Yöneticisi Şule Esra Çetinkaya, "Her markanın ambalajı aracılığıyla anlatmak istediği bir hikâye, vermek istediği bir mesaj vardır. Tasarım sürecinde önceliğimiz; bu hikâyeyi doğru anlamak, estetik, işlevsellik ve üretilebilirliği dengeli bir yaklaşımla bir araya getirerek nihai tüketiciye anlamlı bir deneyim sunmaktır. Aldığımız bu ödüller, benimsediğimiz tasarım anlayışının uluslararası ölçekte de karşılık bulduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.