Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2026 yılı temettü takvimi yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Genel kurul süreçlerini tamamlayan birçok şirket, elde ettikleri kârı hissedarlarıyla paylaşmaya hazırlanırken, açıklanan takvime göre toplam 56 şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Temettü ödemeleri temmuz ayının son günlerinden başlayarak yılın son çeyreğine kadar devam edecek. Otomotiv, enerji, perakende, iletişim, gıda, sanayi ve finans başta olmak üzere birçok sektörden şirket yatırımcılarına kâr payı dağıtacak.

İlk ödemeler temmuz sonunda başlıyor

Temettü takviminin ilk sıralarında Mercan Kimya yer alıyor. Şirket, 28 Temmuz 2026 tarihinde hisse başına net 0,1785 TL ödeme yapacak.

Ağustos ayında ise Doğuş Otomotiv, PC İletişim, Boğaziçi Beton ve Göknur Gıda gibi şirketlerin temettü ödemeleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Eylül ayında büyük şirketler sahnede

Eylül ayı, yüksek işlem hacmine sahip şirketlerin temettü ödemeleri açısından öne çıkıyor.

Takvime göre;

TÜPRAŞ, 30 Eylül'de hisse başına net 5,7349 TL,

BİM, 16 Eylül'de net 2,1250 TL,

TAV Havalimanları, 22 Eylül'de net 1,5342 TL,

Maçkolik ise aynı tarihte net 1,53 TL temettü dağıtacak.

Yılın son çeyreğinde de ödemeler sürecek

Ekim, kasım ve aralık aylarında da temettü dağıtımları devam edecek.

Bu kapsamda;

Astor Enerji 15 Ekim'de,

ASELSAN 24 Kasım'da,

Turkcell ise 9 Aralık 2026 tarihinde yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Bazı şirketlerde ödeme tarihi henüz kesinleşmedi

Kâr dağıtım kararı almasına rağmen ödeme tarihini henüz Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklamayan şirketler de bulunuyor.

Rönesans GYO, DO & CO, Bülbüloğlu Vinç, Platform Turizm, Galata Wind, Net Holding, Forte Bilgi Teknolojileri, Sun Tekstil, Merit Turizm ve SDT Uzay bunlar arasında yer alıyor.

Temettüden yararlanmak için ne gerekiyor?

Temettü ödemesinden faydalanabilmek için yatırımcının, şirketin açıkladığı hak kullanım tarihinden bir işlem günü önce ilgili hisseye sahip olması gerekiyor. Nakit temettü ödemeleri ise hak kullanım tarihini takip eden ikinci iş gününde (T+2) yatırımcının hesabına aktarılıyor.

Uzmanlar, temettü yatırımında yalnızca dağıtılan kâr payının değil; şirketin finansal performansı, sürdürülebilir temettü politikası ve uzun vadeli büyüme potansiyelinin de değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.