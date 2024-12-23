"Basmamla Aramaları Bir Oldu"

Yaşadıklarını anlatan Birgül Güden, sosyal medyada karşısına çıkan reklamı tıklamasıyla dolandırıcıların kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Skype üzerinden yönlendirilerek hesaplarına erişim sağlandığını ifade eden Güden, “Basmamla aramaları bir oldu. Hesaplarıma girdiler. Kredi çekmişler, ama benim haberim bile yoktu. Çocuğumun üniversiteye gitmesinden bir gün önce bankaya gittiğimde öğrendim. Banka görevlisi, hesabınızdan çekilen bu parayı ödeyemezsiniz dedi. O andan itibaren hayatım karardı” diye konuştu.

Asgari Ücretle Çalışıyordu, Çocuğu Üniversiteyi Bırakmak Zorunda Kaldı

Dolandırıcıların kurbanı olan Güden, asgari ücretle çalıştığını ve bu borcu ödeyebilme imkanının olmadığını dile getirdi. Olay sonrası üniversitede okuyan çocuğunun eğitimini yarıda bırakarak eve döndüğünü belirten Güden, “Yatırım yapacağımı ve para kazanacağımı söylediler. Ancak her şeyimi kaybettim. İki çocuğumla bu yükün altından nasıl kalkacağımı bilmiyorum” dedi.

"Kimse Benim Başıma Gelmez Demesin"

Dolandırıcılık yönteminin son derece profesyonel olduğunu ifade eden Güden, “Daha önce bu tür haberleri gördüğümde insanlar nasıl inanıyor diyordum. Ama demek ki oluyormuş. Sizi konuşmalarıyla öyle etkiliyorlar ki farkında bile olmadan tuzağa düşüyorsunuz” sözleriyle vatandaşları uyardı.

Savcılıkta Soruşturma Sürüyor

Olayın ardından karakola giderek şikayetçi olduğunu belirten Güden, sürecin savcılıkta devam ettiğini söyledi. Güden, “Bu tür dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için daha fazla destek ve denetim istiyorum. Bu sahte reklamlar halen sosyal medyada dönüyor ve başkalarını da mağdur edebilir” dedi.

Yapay Zeka Tehlikeleri Göz Ardı Edilmemeli

Uzmanlar, yapay zeka teknolojisinin dolandırıcılık gibi kötü amaçlarla kullanılmasının ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle ünlü isimlerin ses ve görüntülerinin taklit edilerek sahte içeriklerin hazırlanmasının, mağdurları ikna etmede etkili bir yöntem haline geldiğine dikkat çekiliyor. Vatandaşların sosyal medyada karşılaştıkları şüpheli bağlantılara ve reklamlara karşı daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Önlem Alınmalı

Bu tür olayların artması, yapay zeka destekli dolandırıcılıkla mücadelede yeni düzenlemelerin gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Sosyal medya platformlarının, sahte içeriklerin yayılmasını önlemek için daha sıkı denetim mekanizmaları geliştirmesi gerektiği ifade ediliyor.