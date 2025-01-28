Bakanlık, 77 ilde yangın malzemeleri satan 395 işletmeyi denetledi ve bu işletmelerde toplam 5.154 ürün incelendi. Denetimler sonucunda, 351 işletme Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilerek savunmaları istendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de, yangın söndürme ekipmanlarına yönelik fahiş fiyat artışı iddiaları üzerine denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, yangın tüpleri ve diğer yangın söndürme malzemelerinin satışını yapan işletmeleri denetleyerek, haksız fiyat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin süreceğini ve tüketicilerin bu tür durumları ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'na bildirebileceğini belirtti.