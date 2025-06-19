Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına aldı. Ev tamamen yanarken, can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli oldu. Ancak Ahmet Özkan, tüm birikimini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadı.

Olay sonrası harekete geçen Karataş Mahallesi Muhtarı Sadi Kahya, vatandaşın yanan parasının karşılığını alabilmesi için Merkez Bankası ile iletişime geçti. Yapılan başvurular sonucunda, Merkez Bankası İletişim Komisyonu tarafından yanan paraların yenileriyle değiştirilmesine karar verildi. Muhtar Kahya’nın girişimiyle teslim alınan yeni paralar, Ahmet Özkan’a teslim edildi.

Parasına yeniden kavuşan yaşlı adam, duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı. Muhtar Sadi Kahya, paraların teslim edildiği anı sosyal medya hesabından paylaşarak şu mesajı verdi:

“Adım muhtar, soyadım hizmet. Merkez Bankası İletişim Komisyonu’ndan yanan paralarımızı değiştirdik. Hayırlı olsun. Bu gibi durumların tekrar yaşanmaması dileğiyle geçmiş olsun.”

Ahmet Özkan’ın yaşadığı bu olay, zor durumdaki vatandaşların kamu kurumları aracılığıyla nasıl yeniden hayata tutunabildiğinin güzel bir örneği oldu.