Aynı hafta, devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) de güçlü çıkışlar gözlendi. Yabancı yatırımcılar, DİBS (Kesin Alım) işlemlerinde 2 milyar 804,5 milyon dolarlık net satış yaptı. DİBS (Ters Repo) işlemlerinde ise 166 milyon dolar, DİBS (Teminat) işlemlerinde 2 milyar 714,7 milyon dolar tutarında net satış gerçekleşti. Öte yandan, DİBS (Ödünç) işlemi kaydedilmezken, şirket borçlanma senetlerinde de 32 milyon dolarlık net çıkış görüldü.

Hisse stoku 40 milyar dolar sınırında

Yurt dışında yerleşik yatırımcıların hisse senedi stoklarının piyasa değeri 11 Nisan haftası itibarıyla 39 milyar 661,7 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde, DİBS (Kesin Alım) stokları 11 milyar 43,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 573,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları ise 5 milyar 587,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.