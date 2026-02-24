İstanbul Hoşdere Fabrikası’nda şehirler arası ve şehir içi otobüsler, Aksaray Fabrikası’nda ise kamyon ve çekiciler üreterek faaliyetlerini sürdüren Mercedes-Benz Türk, Türkiye ekonomisi ve kalkınmasına sağladığı katkının yanı sıra eğitim, spor, kültür-sanat ve çevre odaklı birçok kurumsal sosyal fayda programını bir arada yürütmeye devam ediyor. Hoşdere ve Aksaray’daki Teknik Eğitim Merkezleri’nde öğrenim gören MTAL öğrencilerine yönelik staj programıyla, Türkiye’de teknik yetkinliklerin sürdürülebilir gelişimine ve otomotiv endüstrisine nitelikli insan kaynağı kazandırılmasına katkı sağlanıyor.

Son başvuru tarihi 28 Şubat 2026

Mercedes-Benz Türk, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) 12. sınıf öğrencilerine yönelik zorunlu uzun dönem staj programı için 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuru sürecini başlattı. Hoşdere’deki Mercedes-Benz Türk İstanbul Otobüs Fabrikası’nda gerçekleştirilecek program için başvurular 28 Şubat 2026 tarihine kadar şirketin resmi internet sitesi olan Mercedes-Benz Türk Kariyer “Staj Programları” sekmesi üzerinden yapılabiliyor.

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, eylül–haziran döneminde hafta içi üç gün (pazartesi–salı–çarşamba veya çarşamba–perşembe–cuma) 07.30–15.30 saatleri arasında staj yaparak teorik eğitimlerini uygulama deneyimiyle pekiştirme fırsatı bulacak. MTAL öğrencileri, Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda staj yapmak için ise mayıs ayı itibarıyla başvuruda bulunabilecek. Programa, 12. sınıfta zorunlu uzun dönem staj yükümlülüğü bulunan ve ilgili teknik bölümlerde öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor.

Başvuru linki: Mercedes-Benz Türk - 2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uzun Dönem Zorunlu Staj Programı (İstanbul, Türkiye)

40 yılda 10 bin öğrenciye staj imkânı

1986 yılında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle başlatılan zorunlu staj uygulaması kapsamında hayata geçirilen program, yaklaşık 40 yıldır kesintisiz olarak sürdürülüyor. Bu süre zarfında yaklaşık 10 bin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencisine staj imkânı sunan Mercedes-Benz Türk, son 10 yıllık veriler doğrultusunda programa katılan öğrencilerin yaklaşık %50’sini istihdama kazandırarak gençlerin mesleki gelişimine ve otomotiv sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlıyor.