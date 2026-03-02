İmzalanan anlaşma kapsamında IVAO, küresel sanal havacılık ağının gerçekçilik, doğruluk ve operasyonel kalitesini daha ileri seviyeye taşımak amacıyla KEYVAN Havacılık’ın sertifikalı ve yüksek hassasiyetli havacılık verilerini kullanacak. Bu iş birliği; sanal havacılığın teknik altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayarak, küresel uçuş simülasyon topluluğu için daha veri odaklı, daha güvenilir ve sürdürülebilir bir ekosistemin gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Dünya genelinde 260.000’den fazla üyesi bulunan IVAO, sanal havacılık ekosisteminde operasyonel gerçekçiliği ve eğitim kalitesini önceliklendiren yapısıyla öne çıkıyor. KEYVAN Havacılık’ın sunduğu doğrulanmış ve yüksek veri bütünlüğüne sahip aeronautical data çözümleri, IVAO’nun teknik altyapısını daha da güçlendirecek.