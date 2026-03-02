Semih Lojistik yeni araçlarını Tırsan Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleştirilen tören ile teslim aldı. Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; Semih Lojistik ortakları Güngör Bulut, Necmettin Bulut, Hasan Bulut ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Recep Demirci katılım gösterdi.

Semih Lojistik; Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika başta olmak üzere 64 Avrupa ülkesine ithalat ve ihracat taşımaları yapıyor. Komple, parsiyel, transitin yanı sıra express taşımalar da yapan Semih Lojistik genellikle otomotiv yedek parça, tekstil ve kimyasal sektörlerine hizmet veriyor.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Semih Lojistik, uzun yıllardır iş birliğimizin devam ettiği, sektörümüzün köklü ve deneyimli nakliyecilerinden biridir. Operasyona gösterdikleri titizlik, yatırımlarını planlarken uzman ekiplerimize kesin doğru ve hassas bir şekilde ihtiyaç ve taleplerini iletmelerinden net anlaşılmaktadır. Her türlü yol, iklim ve operasyon koşulları için ödüllü Ar-Ge Merkezlerimizde geliştirilen hem kapalı test alanlarımızda hem de Avrupa’nın ilk ve tek treyler test pistinde 1.5 milyon kilometre test edilip onaylanan araçlarımız ile Semih Lojistik’in yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun.”

TIRSAN EN YÜKSEK YÜK GÜVENLİĞİNİ EN HIZLI OPERASYONLA BİRLEŞTİRİYOR

Teslimat töreninde Semih Lojistik adına açıklamalarda bulunan Güngör Bulut “Semih Lojistik kökleri 1976 yılına dayanan bir şirket. Uzun yıllardır yüksek kaliteli hizmetten taviz vermeden hizmet yelpazemizi ve çalıştığımız rotaları genişletiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Belçika, Hollanda, Çekya ve Polonya taşımalarımız devam ediyor. Tırsan tenteli perdeli araçlarını çok uzun yıllardır kullanıyoruz. Bugün de tereddüt etmeden, operasyondaki ihtiyaçlarımızı tam anlamıyla karşılayacağını bilerek bu yatırımı gerçekleştirdik. Tırsan’ın yaptığı Ar-Ge çalışmalarını, testlerini birinci elden gördük aynı zamanda yıllardır sonuçlarını deneyimliyoruz. Bugün teslim aldığımız araçların uzun ömrü kadar operasyonumuza özel donanımları da işimizi kolaylaştıracak. Ağırlıklı olarak tekstil, otomotiv yedek parçası ve kimyasal ürünler taşıyoruz. Tırsan, K-Fix sistemi ile sunduğu en yüksek yük güvenliğini arka açılır baba sayesinde en hızlı yükleme boşaltma ile birleştiriyor. Biz de en hızlı ve güvenli hizmet için yatırıma Tırsan ile devam ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Recep Demirci ise teslimatı gerçekleştirilen Tenteli Perdeli Multi-Ride araçları hakkında detaylı bilgileri şu şekilde aktardı: “Multi-Ride araçlarımız özel süspansiyon sistemleri sayesinde hem 950 mm hem de 1.100 mm 5. Teker yüksekliğine sahip çekicilerle kusursuz uyum sağlıyor ve filo yönetiminde verimlilik getiriyor. Semih Lojistik’in operasyonel ihtiyaçlarını masaya yatırdığımızda ise standart olarak sunduğumuz, Tırsan patentli K-Fix yük bağlama sistemine ek olarak 4 alüminyum + 1 çelik olmak üzere toplam 5 yan yapı ve yük tutucu opsiyonu ile yük güvenliğini daha da ileriye Tırsan mühendisliği ile taşıdık.”

Demirci, teslim edilen araçların yükleme ve boşaltma operasyonlarındaki hızını ise şu sözlerle ifade etti: “Kayar çatı ve perdemiz ile hızlı, ergonomik ve konforlu operasyon sunuyoruz. Semih Lojistik’in arkadan yaptığı yüklemeleri de daha hızlı ve konforlu hale getirmek için araçları 600 mm açılır arka baba opsiyonu ile donattık. Tüm yükleme ve boşaltma operasyonlarında sahadaki tüm ihtiyaçları karşılayacak araçları teslim etmekten mutluluk duyuyoruz.”