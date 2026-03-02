Kasım 2025’te İstanbul’da düzenlenen 18. logitrans – Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Fuarı, tarihinin en yüksek katılımına ulaşarak rekor kırdı. 66 ülkeden 16 bini aşkın nitelikli ziyaretçi ve 22 ülkeden 230’un üzerinde katılımcıyı ağırlayan fuar, genişletilen alanıyla logitrans tarihinin en büyük edisyonu oldu. Ziyaretçi sayısındaki yüzde 14’lük artış, fuarın küresel ölçekte artan etkisini ve sektördeki stratejik konumunu bir kez daha ortaya koydu.

EKO Fuarcılık Pazarlama Direktörü Ekin Seren Altun, logitrans’ın yalnızca bir ticaret platformu değil, bölgesinde, sektörün geleceğini şekillendiren buluşma noktası olduğuna dikkat çekti:

“logitrans, Türkiye lojistik sektörünün uluslararası vitrine çıktığı en güçlü platformlardan biri. 2025 edisyonunda yakaladığımız yüksek katılım ve küresel ilgi, fuarın sadece bir sergi alanı değil; stratejik iş birliklerinin, yatırım fırsatlarının ve yeni ticaret ağlarının doğduğu bir merkez olduğunu net biçimde gösterdi.”

İstanbul’un küresel lojistikteki rolüne de değinen Altun, kentin benzersiz konumuna vurgu yaptı:

“Yüzyıllardır doğu ile batının kesişim noktası olan İstanbul, bugün küresel tedarik zincirlerinin doğal buluşma merkezlerinden biri. Türkiye; kara, deniz ve hava taşımacılığı altyapısı, güçlü depolama kapasitesi ve yetişmiş insan kaynağıyla uluslararası şirketler için güvenilir ve stratejik bir operasyon merkezi haline geldi.”

Odak 2026 Edisyonuna Çevrildi

2026 edisyonu, iş geliştirme ve içerik tarafında daha iddialı bir yapı ile kurgulanıyor:

11–13 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek 19. logitrans, sürdürülebilir lojistik, iklim dayanıklılığı, yeni taşımacılık koridorları, dijitalleşme, otomasyon ve intermodal çözümler odağında sektörün dönüşüm vizyonunu yansıtacak.

2026 edisyonunda:

• sürdürülebilir çözümler ve dijitalleşme odaklı alanların genişletilmesi,

• uluslararası iş görüşmelerinin ve B2B platformlarının güçlendirilmesi,

• küresel lojistik liderlerini İstanbul’da buluşturacak yeni içerik ve etkinlik formatlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Altun, 2025’te yakalanan ivmenin 2026’da daha güçlü bir uluslararası katılım ve küresel etkiyle büyüyeceğini belirtti. “2026 edisyonu, lojistiğin geleceğine dair küresel tartışmaların İstanbul’da şekilleneceği bir platform olacak,” dedi.

Küresel Lojistik Ağının Türkiye Durağı

logitrans, transport logistic ailesinin bir parçası olarak üç kıtada beş ülkede düzenlenen küresel etkinlik ağının Türkiye ayağını oluşturuyor. Almanya’dan Çin’e, ABD’den Hindistan’a kadar geniş bir coğrafyadan ilgi gören fuar, Türkiye’yi küresel lojistik ekosisteminin stratejik halkalarından biri haline getiriyor.

logitrans Fuarı Hakkında

logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı, Avrupa ile Yakın Doğu arasında stratejik bir köprü kurarak lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirini kapsayan kapsamlı bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktadır. Fuar kapsamında gerçekleştirilen konferanslar ve etkinlikler, Türkiye lojistiğinin gelişimine yön verir.

Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük lojistik fuarı konumundaki logitrans; prestijli organizatör EKO Fuarcılık ile küresel fuar şirketi Messe München ortaklığında kurulan EKO MMI Fuarcılık tarafından organize edilmektedir.

logitrans, her yıl 50’yi aşkın ülkeden yaklaşık 20 bin ziyaretçiyi İstanbul’da bir araya getirir.