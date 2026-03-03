Türksat Bulut ile ulusal veri güvenliği standartları çerçevesinde kamu ve özel sektör verilerinin yerli ekosistemde muhafaza edilmesi, stratejik veri güvenliğinin sağlanması ve Türkiye’nin yapay zekâ temelli dijital dönüşümünün hızlandırılması amaçlanıyor.

Türksat, dijital egemenlik yolunda stratejik bir adım atarak yerli bulut platformu “Türksat Bulut”u kamuoyuna tanıttı. Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen lansman törenine; Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, DT Cloud Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Dinçer ile her iki kurumun üst düzey yöneticileri katılım sağladı. Program kapsamında hazırlanan “Yerli Bulut Hizmetleri İş Birliği Protokolü”, Türksat Genel Müdürü Atalay ve DT Cloud Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer tarafından imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolüyle, kamu kurumları ve özel sektörün bulut depolama, büyük veri analitiği, yapay zekâ uygulamaları, konteyner tabanlı uygulama platformları ve kritik iş yükleri dahil olmak üzere tüm dijital altyapı ihtiyaçları, yerli kaynaklarla geliştirilen ve yüksek güvenlik standartlarına sahip altyapı üzerinden karşılanabilecek.

“Vizyonumuzu Türkiye ile Sınırlı Tutmuyoruz”

Törende konuşan Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türksat Bulut’un 4-5 yıllık bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu ve dijital bağımsızlık noktasında kritik bir eşiği temsil ettiğini belirterek,”Türksat Bulut, bağımsızlığımız adına çok önemli bir aşamadır. Birinci hedefimiz, veri merkezlerimizdeki kapasiteleri sisteme dahil ederek organizasyonların teknik personel ihtiyacını minimize eden bir yaklaşım sunmak. Ancak vizyonumuzu sadece Türkiye ile sınırlı tutmuyoruz; bu yüzyılda bizimle beraber hareket eden yaklaşık 40-50 ülkeyi de kapsayacak bir genişlemeyi hedefliyoruz. Yazılımsal yapının tamamen yerli ve milli olarak inşa edilmesine titizlikle önem veriyoruz. Bu yapıyı üniversitelerimizle yapacağımız iş birlikleri ve AR-GE çalışmalarıyla besleyerek, mevcut alternatiflerin ötesine geçen bir teknolojik fark yaratacağız” diye konuştu.

“Türksat Bulut, Stratejik Bir Teknoloji”

Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise yerli bulut teknolojisinin Türkiye’nin dijital bağımsızlığı için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Bugün Türkiye’nin verisinin yine Türkiye’de kalması adına kritik bir adımı tamamladık. Türksat Bulut, sadece bir depolama alanı değil, Türkiye’nin dijital geleceğini koruma altına alan stratejik bir teknoloji niteliğindedir. BU iş birliği sayesinde; esnek, ölçeklenebilir, en önemlisi de yerli ve milli bir mimariyi hayata geçirdik. Bizim için yerlilik konusu özellikle çok önemli. Kurumlarımızın siber güvenlik kaygılarını ortadan kaldıracak ve verimsiz altyapılardan kurtaracak bu platform, yüksek erişilebilirlik garantisiyle dijital dönüşümün lokomotifi olacak”

“Yapay Zekâ Çağında Egemenlik, Altyapıyla Başlar”

DT Cloud Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Dinçer ise protokolün yalnızca bir teknoloji iş birliği değil, Türkiye’nin yerli kaynaklarla yapay zekâ ve büyük veri çağındaki konumlanışı açısından stratejik bir eşik olduğunu söyledi. Dinçer, “Bugün dünyada rekabet, veriyi nerede tuttuğunuzla değil; onu hangi altyapı üzerinde işlediğinizle ve kontrol düzleminin kimde olduğu ile belirleniyor. Türksat Bulut, Türkiye’nin yalnızca verisini değil; veri üzerinde çalışan yapay zekâ modellerini, büyük veri platformlarını ve kritik dijital iş yüklerini de tümüyle egemen bir mimari üzerinde konumlandırmasını sağlayacak. Türksat’ın güçlü erişim altyapısı, mevcut veri merkezleri ve Gölbaşı’nda devam eden yeni nesil veri merkezi yatırımı, DT Cloud’un yerli bir teknoloji şirketi olarak geliştirdiği uçtan uca bulut platformlarıyla tamamlayıcı bir güç kazanıyor. Bu sinerji sayesinde Türksat, Türkiye’nin dijital altyapısının yalnızca taşıyıcısı değil, aynı zamanda yapay zekâ dönüşümünün öncü aktörü olacaktır” diye konuştu.

Türksat Bulut ile Yüksek Erişilebilirlik

OpenStack tabanlı açık kaynak mimarisiyle hayata geçen Türksat Bulut; yüksek güvenlik, esnek hesaplama ve yatay-dikey ölçeklenebilirlik yeteneklerini bir arada sunuyor. Erişim, depolama ve işlem katmanlarını uçtan uca güvenlik prensipleriyle bütünleştiren yerli altyapı, kurumsal ve kritik iş yükleri için tam egemen bir bulut ortamı sağlıyor. Yönetilebilir Kubernetes servisleri, gelişmiş konteyner orkestrasyonu ve yapay zekâ odaklı kaynak yönetimiyle öne çıkan platform; yüzde 99,9 yüksek erişilebilirlik garantisiyle kritik uygulamaların kesintisiz ve yüksek performansla çalışmasına imkân tanıyor. Tamamı yerli imkânlarla geliştirilen Türksat Bulut; veriyi Türkiye sınırları içinde güvence altına alırken, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir maliyet yapısıyla kurumların dijital dönüşüm süreçlerini stratejik bir zemine taşıyor.