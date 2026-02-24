AMAC Aerospace Türkiye, çalışanlarının ekonomik belirsizlikler karşısında refahını korumak amacıyla maaş politikasında önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Şirket, Şubat 2026 itibarıyla maaş ödemelerini Merkez Bankası EUR/TL kurunun 63 TL’nin altında olması halinde sabit 63 TL’lik kur üzerinden yapacak. Kurun 63 TL’nin üzerinde olması durumunda ise ödemeler güncel Merkez Bankası kuru esas alınarak hesaplanacak. AMAC Aerospace Türkiye, bu karar ile mevcut ekonomik dalgalanmaların çalışanların maaşlarına olan etkisini en aza indirmeyi hedefliyor.

AMAC Aerospace Türkiye üst yönetimi tarafından yapılan açıklamada, alınan kararın çalışanların finansal güvenliğini güçlendirme hedefiyle şekillendiği vurgulanırken, yeni uygulamanın önceki şirket kuru olan 56 TL’ye kıyasla yüzde 12,5 oranında artış sağladığı ifade edildi.