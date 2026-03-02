Leopar Multimodal, büyüme stratejisini planlı yatırım, güçlü ekipman altyapısı ve sahada kesintisiz operasyon yönetimi üzerine inşa ediyor. Yeni yarı römork yatırımları, yük planlama süreçlerinin daha etkin yönetilmesini, operasyonel esnekliğin artırılmasını ve hizmet kalitesinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını destekliyor.

Leopar Multimodal Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu yatırımın şirketin uzun vadeli operasyon vizyonunun bir parçası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Filo yatırımlarımız operasyonel kapasitemizi artırırken aynı zamanda sahadaki planlama kabiliyetimizi ve teslimat performansımızı güçlendiriyor. 2026 yılı yatırım planımız, sürdürülebilir büyüme yaklaşımımızın ve müşterilerimize kesintisiz hizmet sunma hedefimizin bir yansımasıdır.”

KRONE Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, törende yaptığı değerlendirmede Leopar Multimodal ile kurulan iş birliğinin uzun vadeli bir perspektife dayandığını belirterek, KRONE markası olarak orta vadeli hedeflerinin Leopar Multimodal filosundaki KRONE yarı römork adedini 3 haneli rakamlara çıkarmak olduğunu, planlı filo yatırımlarının sektörde operasyonel kaliteyi yükselttiğini ifade etti. Yarı römork konfigürasyonlarının Leopar Multimodal’ın operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını, doğru ürün ve zamanında teslimat yaklaşımıyla sürecin yönetildiğini vurguladı.

Teslimat törenine Leopar Multimodal Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, Başkan Yardımcısı İlker Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Başak Öztürk ve Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Tuna ile, KRONE Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar ve Bölge Satış Yöneticisi Cenk Rona katılım sağladı.