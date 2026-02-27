‘’GÜVENLİĞİNİZ İÇİN ARACINIZIN KRİTİK KONTROLLERİ KOÇASLANLAR’DAN!’’

Bayram tatili öncesi araç bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Koçaslanlar Motorlu Araçlar Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Ümit Durası, şunları vurguladı:

"Bayram tatili yaklaşırken milyonlarca kişi yola çıkmaya hazırlanıyor. Uzun yolculuklarda güvenliği sağlamak ve olası aksilikleri önlemek için aracınızın bakımını ihmal etmemelisiniz. Koçaslanlar olarak bu süreçte müşterilerimizin yanındayız. Ramazan ayı boyunca sunduğumuz ücretsiz check-up kampanyası ile uzman teknisyenlerimiz aracınızdaki motor yağı, antifiriz, fren hidroliği, lastik basıncı, fren sistemi , akü durumu ve far aydınlatma sistemlerini titizlikle inceliyor ve onarım yapılması gereken tüm parçalarla ilgili sizleri bilgilendiriyoruz. Ayrıca aracınızda mutlaka yangın söndürücü, ilk yardım çantası, reflektör, takviye kablosu ve bijon anahtarı gibi ekipmanlar bulunmalıdır. Uzun yolculuklarda beklenmedik sorunlarla karşılaşmamak için bu kontrollerin zamanında yapılması büyük önem taşır." dedi.

‘’YETKİLİ SERVİS, ARACINIZIN ÖMRÜNÜ VE DEĞERİNİ KORUR’’

Ümit Durası, periyodik bakımların aksatılmadan ve mutlaka yetkili servislerde yapılmasına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Aracınızın ilk günkü performansını korumasının tek yolu, üretici standartlarına uygun teknik müdahaledir. Yetkili servislerde kullanılan orijinal yedek parçalar, hem sürüş güvenliğinizi garanti altına alır hem de aracınızın ikinci el değerini korur. Deneyimli teknisyenlerimiz, en güncel yazılım ve ekipmanlarla aracınızın adeta röntgenini çekerek, sürüş esnasında risk oluşturabilecek en küçük detayları bile henüz sorun çıkmadan giderir. Doğru müdahale sadece arızayı tamir etmek değil, arızanın oluşmasını engellemektir. Güvenli bir yolculuk, bakımlı bir araçla başlar." dedi.