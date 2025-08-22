DNT Uluslararası Nakliyat’ın Denizli’deki genel merkezinde yapılan teslimat töreni; Marubeni Dağıtım ve Servis CEO’su Eşref Zeka, Volvo Trucks Uluslararası Kıdemli Başkan Yardımcısı Per-Erik Lindström, Marubeni Dağıtım ve Servis Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya, Özmutlubaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş ve DNT Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Önder Manisalı’nın katılımıyla gerçekleşti.

Volvo Trucks, 2025 yılında da ağır ticari araç pazarındaki etkinliğini; kamyonlarının kalitesi, güvenlik donanımları, çevreci özellikleri ve kesintisiz hizmet anlayışının da katkısıyla artırmaya devam ediyor. Volvo Trucks’ın büyümeye odaklandığı Ege Bölgesi’nde, 2025’in en önemli teslimatı, DNT Uluslararası Nakliyat ile yapıldı. 70 adedi teslim edilen, 50 adetlik siparişi de üretim aşamasında olan; toplamda 120 adet Volvo FH500’ın teslimat töreni, Denizli’deki DNT Uluslararası Nakliyat Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Basın mensuplarının katılımı ile düzenlenen teslimat törenine, Marubeni Dağıtım ve Servis CEO’su Eşref Zeka, Volvo Trucks Uluslararası Kıdemli Başkan Yardımcısı Per-Erik Lindström, Marubeni Dağıtım ve Servis Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya, Özmutlubaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş ve DNT Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Önder Manisalı evsahipliği yaptı.

Eşref Zeka: “Büyümeye odaklandık”

DNT Uluslararası Nakliyat’a yapılan teslimat töreninin açılış konuşmasını yapan Marubeni Dağıtım ve Servis CEO’su Eşref Zeka; “Volvo Trucks markamızla çok değerli işlere imza atıyoruz, her yeni projemizde Türkiye pazarındaki gücümüzü daha da artırıyoruz. Türkiye’nin pek çok bölgesinde olduğu gibi; Ege Bölgesi’nde de büyümeye odaklandık. Marubeni Dağıtım ve Servis olarak Volvo Trucks markasını tercih eden iş ortaklarımızla birlikte büyüyerek, uzun yıllar boyunca onların en güvenilir yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz” dedi.

Per Erik Lindström: “Sürdürülebilir bir geleceğe odaklanıyoruz”

Volvo Trucks Uluslararası Kıdemli Başkan Yardımcısı Per Erik Lindström, “Volvo Trucks, Marubeni Dağıtım ve Servis ile DNT Uluslararası Nakliyat için Türkiye’de bir başka önemli dönüm noktasını kutluyoruz. Volvo Trucks olarak amacımız, sadece kamyon üretmek değil; aynı zamanda en yüksek kaliteyi sunmak, güvenlik donanımlarına verdiğimiz önem ve çevreci ürünlerimizle ulaşımın geleceğini şekillendirmektir. İş ortaklarımızın her kilometrede ve her teslimatta güvenebileceği kamyonları tasarlamak amacıyla çalışıyoruz. Yolda bir Volvo Trucks gördüğünüzde, bunun sadece bir kamyon değil; performansa, güvenliğe ve dünyayı korumaya olan bağlılığımızı temsil ettiğini görürsünüz. Mühendislerimizin sıkı çalışmaları ve çalışanlarımızın emekleri ile ürettiğimiz kamyonların başarısını kanıtlayan DNT Uluslararası Nakliyat gibi güçlü iş ortaklıklarımız ile birlikte sürdürülebilir bir geleceğe odaklanıyor, bu iş birliğinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kıvanç Kızılkaya: “2025 yılı ithal kamyon ve çekici pazarında yüzde 10 pazar payı hedefliyoruz”

Yeni gerçekleştirdikleri teslimatın önemine vurgu yapan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya; “DNT Uluslararası Nakliyat ile bu kıymetli iş birliğine imza attığımız için çok gururluyuz. 2020 yılında başlayan dostluğumuz ve iş birliğimiz, bu etkinlikle sadece bir kamyon teslimatı değil, aynı zamanda Ege Bölgesi’nde bir filo dönüşümünün de miladını oluşturuyor. İş ortaklarımıza sadece araç teslim etmiyoruz; onlara güvenilir bir hizmet ağı, sürdürülebilir finansman modelleri ve uzun vadeli iş birlikleri sunuyoruz. Volvo Trucks markamızla, Türkiye’de büyümeye odaklanıyor ve 2025 yılı ithal kamyon ve çekici pazarında yüzde 10 pazar payı hedefliyoruz. DNT Uluslararası Nakliyat’ın bünyesine kattığı 120 adet Volvo FH500 araçları ile işlerinin kesintisiz devam edeceğine ve başarılarının daha da artıracağına inanıyoruz” dedi.

Ahmet Mutlubaş: “İhtiyaçlara en uygun kamyonları teslim ediyoruz”

Volvo Trucks’ın İzmir’de bulunan Yetkili Satıcı ve Servisi Özmutlubaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş; “1992’de kurulan Özmutlubaş Otomotiv sayesinde, birbirinden değerli iş birliklerinin ötesinde, DNT Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Önder Manisalı gibi çok kıymetli dostluklar edindik. DNT Uluslararası Nakliyat ile kuruldukları 2004’ten günümüze aralıksız sürdürdüğümüz, ihtiyaçlarına en uygun kamyonları kendilerine teslim edebilmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Önder Manisalı: “Volvo Trucks markasından memnun kalarak filomuzu yenileme kararı aldık”

2004’te kurulan, günümüzde 16 Avrupa ülkesi ile direkt, 25 ülkede ise forwarder hizmetiyle lojistik sektöründe gücüne güç katan DNT Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Önder Manisalı, “2020’de ilk kez filomuza eklediğimiz Volvo kamyonlardan oldukça memnun kalarak, bu alımda da tercihimizi Volvo’dan yana kullandık. Volvo’nun düşük yakıt tüketimi, yüksek taşıma kapasitesi, üstün güvenlik donanımları ve kesintisiz çalışabilmesi; kararımızda oldukça etkili oldu. Markanın sağladığı tüm bu avantajların, işlerimizin aralıksız devam etmesinde, dolayısıyla şirketimizin büyümesinde etkin rol oynayacağına inanıyoruz” diyerek sözlerine başladı.

Toplam 16.000 metrekare alan üzerinde 3.000 metrekarelik depolama alanı ve 1.300 metrekare idari alanı ile hizmet veren DNT Uluslararası Nakliyat Genel Merkezi’nde misafirleri ile bir araya gelen DNT Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Önder Manisalı; “Sektörlerinde en iyi markaların Türkiye distribütörlüğünü yürüten Marubeni Dağıtım ve Servis’e, kaliteli, güvenli ve ihtiyaçlarımıza özel olarak üretim yapan Volvo Trucks’a, finansal ihtiyaçlarımızı bize özel çözümlerle oluşturan Volvo Finansman’a ve şirketimize her zaman en iyi teklifleri sunan, satış ve satış sonrası hizmetlerdeki kusursuz yaklaşımıyla Özmutlubaş Otomotiv’e destekleri için teşekkür ediyor; iş birliğimizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Volvo FH500’ün öne çıkan özellikleri

Volvo Trucks, yüksek verimlilik, güvenlik ve sürücü konforunu bir araya getiren Volvo FH 500 HP 4x2 çekicileri ile lojistik sektöründe hizmet veren şirketlerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Uzun yol taşımacılığı için özel olarak optimize edilen Volvo FH500, sahip olduğu yenilikçi teknolojilerle Türkiye’de lojistik filolarının en çok tercih ettiği modellerden biri olarak öne çıkıyor. Volvo FH500’de kullanılan 13 litrelik Euro 6 motor, 500 HP güç ve 2500 Nm tork ile üstün performans sağlarken; I-Shift otomatik şanzıman, I-Torque, I-Roll ve rüzgarlık paketi ile yakıt tüketimini minimum seviyeye indiriyor; toplam 1360 litrelik yakıt deposu ile uzun mesafelerde kesintisiz operasyon imkanı sunuyor. Arka havalı süspansiyon, 13 ton arka aks kapasitesi, disk frenler ve üç seviyeli havalı süspansiyon sistemi, aracın sağlamlığını artırıyor. Çift akü sistemi, yüksek elektrikli ekipman kullanımı sırasında dahi güvenilir güç sağlıyor. LED farlar, V-Light gündüz sürüş farları ve arka kamera ise sürüş kolaylığı ve güvenliği destekliyor.

Öncelikli güvenlik ve sürücü konforu

Volvo Trucks’ın güvenlik yaklaşımını yansıtan Volvo FH500; Elektronik Stabilite Programı (ESP), çarpışma önleyici ikaz ve acil frenleme desteği, şerit takip sistemi, yan çarpışma önleme desteği ve Volvo Dinamik Direksiyon (VDS) ile Pilot Assist teknolojilerini standart olarak sunuyor. Bu sistemler, sürücünün şerit içinde kalmasına yardımcı olurken direksiyon hakimiyetini kolaylaştırıyor ve olası riskleri minimuma indiriyor. Uzun yol sürücülerinin ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan Globetrotter XL kabin; çift yatak, kabin içi park ısıtıcısı, entegre park kliması, 33 litrelik buzdolabı, geniş saklama alanları ve gelişmiş iç aydınlatma ile üst düzey konfor sağlıyor. Volvo FH500 HP 4x2 çekici, sunduğu yüksek performans, düşük işletme maliyetleri, üstün sürücü konforu ve gelişmiş güvenlik donanımları ile filoların rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.