Enerji krizi ve rekabet baskısı Volkswagen'i zorluyor

The Telegraph'ın haberine göre Almanya'da yükselen enerji maliyetleri ve Çinli otomobil üreticilerinin özellikle elektrikli araç pazarındaki hızlı yükselişi, Volkswagen'in rekabet gücünü önemli ölçüde zayıflattı. Şirketin maliyetleri azaltmak ve kârlılığını yeniden artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir dönüşüm planı üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Model sayısı azaltılabilir, istihdamda küçülme gündemde

İddialara göre Volkswagen, üretim stratejisini sadeleştirerek model çeşitliliğini azaltmayı planlıyor. Kaynaklar, sendikalarla anlaşma sağlanması halinde yaklaşık 100 bin kişilik istihdam azaltımının da masada olduğunu öne sürüyor. Bu adımların, şirketin finansal yapısını güçlendirmeye yönelik yeniden yapılanma planının önemli parçaları arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Hisse değeri geriledi, satışlar düştü

Haberde yer alan bilgilere göre Volkswagen hisseleri son beş yılda yaklaşık yüzde 66 değer kaybederken, şirketin piyasa değeri 40 milyar euronun altına indi. Ayrıca 2026 yılının ikinci çeyreğinde satışların yüzde 9 gerilemesi, şirket üzerindeki baskıyı artıran gelişmeler arasında gösteriliyor.

Çin pazarı eski gücünü kaybediyor

Volkswagen'in uzun yıllardır en önemli büyüme alanlarından biri olan Çin pazarında da ciddi kayıplar yaşadığı belirtiliyor. Çinli üreticilerin elektrikli otomobil ve yazılım teknolojilerindeki hızlı ilerleyişi nedeniyle Volkswagen'in ülkedeki araç teslimatlarının son çeyrekte yüzde 30'un üzerinde düştüğü ifade ediliyor.

ABD tarifeleri de baskıyı artırıyor

Şirketin karşı karşıya olduğu zorlukların yalnızca Çin ile sınırlı olmadığına dikkat çekiliyor. ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin de Volkswagen'in Kuzey Amerika operasyonlarını olumsuz etkilediği ve küresel satış performansını baskıladığı değerlendiriliyor.

Grup markaları ayrılabilir iddiası

The Telegraph'ın analizine göre, yeniden yapılanma kapsamında Volkswagen Grubu bünyesindeki markaların daha bağımsız yapılara dönüştürülmesi seçenekler arasında bulunuyor.

Bu senaryoda:

Volkswagen ana akım orta segmentte faaliyet göstermeyi sürdürecek.

Audi premium otomobil pazarına odaklanacak.

Porsche, Lamborghini ve Bentley lüks performans segmentinde faaliyetlerini sürdürecek.

Skoda ve Seat ise uygun fiyatlı otomobil pazarında konumlanacak.

Analizde, her markanın tek başına rekabet edebilmesinin kolay olmayacağı, özellikle Avrupa'da Çinli üreticilerin yükselişi karşısında bazı markaların ek koruma önlemlerine ihtiyaç duyabileceği vurgulanıyor.

Resmi açıklama bulunmuyor

Söz konusu değerlendirmeler The Telegraph'ın analizine dayanırken, Volkswagen Grubu tarafından markaların ayrılması veya kapsamlı bir bölünme planına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak uzmanlar, küresel otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümün ve elektrikli araç rekabetinin, geleneksel üreticileri daha radikal kararlar almaya zorlayabileceğine dikkat çekiyor.