Nissan Türkiye, satış sonrası hizmetler kapsamında yürüttüğü kampanyalarını Temmuz 2026 döneminde de sürdürerek müşterilerine bakım, onarım ve orijinal yedek parça kullanımında önemli avantajlar sunmaya devam ediyor. Farklı yaş gruplarındaki araçlara özel hazırlanan kampanyalarla hem bakım maliyetlerinin azaltılması hem de müşteri memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

Kampanya kapsamında, 3 yaş ve üzerindeki Nissan araçlarda bakım sırasında değiştirilen mekanik ürün gruplarında indirim uygulanıyor. 3-5 yaş arasındaki araçlarda yüzde 20, 5-7 yaş arasındaki araçlarda yüzde 25 ve 7 yaş ile üzerindeki araçlarda ise yüzde 30 oranında indirim fırsatı sunuluyor. Böylece araç sahiplerinin yetkili servislerde orijinal parça kullanarak daha avantajlı koşullarda bakım yaptırabilmeleri amaçlanıyor.

Nissan Türkiye'nin geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiği müşteri sadakat programı da devam ediyor. Buna göre, Nissan yetkili servislerinde periyodik bakım yaptıran veya 20 bin TL'nin üzerinde orijinal parça harcaması gerçekleştiren araç sahiplerine yeni bir ayrıcalık sunuyor. Üretici garantisi sona ermiş bu Nissan kullanıcıları 7 gün 24 saat geçerli bir yıllık yol yardım hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor. Şirket, bu uygulamayla araç sahiplerine yalnızca bakım sürecinde değil, yolculukları boyunca da güvence sağlamayı hedefliyor.

Nissan Türkiye, satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyetini odağına alan kampanyalarını önümüzdeki dönemde de güncelleyerek sürdürmeyi ve araç sahiplerine güvenli, kaliteli ve ekonomik servis çözümleri sunmaya devam etmeyi hedefliyor.