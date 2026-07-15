Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemenin iptali istemini oybirliğiyle reddederek mevcut uygulamanın devamına karar verdi.

İptal talebi reddedildi

Karar, İstanbul Anadolu 21. İş Mahkemesi'nin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 56. maddesinin ikinci fıkrasının iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerine alındı.

İtiraza konu düzenlemede, "Eşinden boşandığı halde boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar ise 96'ncı madde hükümlerine göre geri alınır." hükmü yer alıyor.

AYM: Amaç kamu kaynaklarının korunması

Yüksek Mahkeme kararında, düzenlemenin sosyal güvenlik sistemindeki kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Kararda, boşanan kişilere gelir veya aylık bağlanmasının temel amacının, eş desteğinden yoksun kalan hak sahiplerinin sosyal güvenliğinin korunması olduğu belirtilerek, fiilen eski eşiyle yaşamaya devam eden kişilerin bu destekten fiilen mahrum kalmadığı ifade edildi.

AYM, bu nedenle gelir ve aylığın kesilmesinin hakkın kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik meşru bir sınırlama olduğu ve mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin ölçülü bulunduğu sonucuna ulaştı.

Geri ödeme zorunluluğu sürecek

Kararla birlikte, SGK tarafından yapılan inceleme sonucunda boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kişilerin;

Bağlanan gelir veya aylıkları kesilebilecek,

Daha önce ödenen tutarlar ise 5510 sayılı Kanun'un 96. maddesi kapsamında geri tahsil edilebilecek.

AYM'nin kararı, mevcut uygulamayı değiştirmedi; yalnızca söz konusu hükmün Anayasa'ya uygun olduğunu kesinleştirmiş oldu.

Kararın künyesi

Anayasa Mahkemesi'nin kararı, 26 Mart 2026 tarihli, E.2025/210, K.2026/70 sayılı karar olarak verildi ve 14 Temmuz 2026 tarihli 33310 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.