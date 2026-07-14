A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Melissa Vargas, otomobil satışında dijital ikinci el araç platformu Otobid'i tercih etti. Sahadaki performansıyla adından sıkça söz ettiren milli sporcunun satışa çıkardığı otomobil, ekspertiz işlemlerinin tamamlanmasının ardından açık artırma yöntemiyle yeni sahibine ulaştı.

Otobid tarafından yürütülen satış sürecinde, araca kurumsal alıcılar yoğun ilgi gösterdi. Açık artırmada oluşan rekabet sonucunda otomobil, en yüksek teklifi veren alıcı tarafından satın alındı.

Satış süreci tek platformdan yönetiliyor

İkinci el araç satışında kullanıcıların ilan oluşturma, alıcı bulma, pazarlık yapma ve ödeme gibi zaman alan süreçlerle uğraşmasını istemeyen Otobid, ekspertiz, açık artırma, güvenli ödeme sistemi ve noter devir işlemlerini tek bir platform üzerinden yönetiyor. Bu sayede araç sahiplerine daha hızlı ve güvenli bir satış deneyimi sunuluyor.

Vargas da açık artırma modelini tercih etti

Melissa Vargas da aracını bireysel ilan süreciyle vakit kaybetmeden satışa çıkarırken, kurumsal alıcıların teklif verdiği açık artırma modeli sayesinde kısa sürede satış işlemini tamamladı.

Yetkililer, bu modelin özellikle hızlı, güvenilir ve şeffaf bir satış süreci arayan araç sahipleri tarafından giderek daha fazla tercih edildiğini belirtiyor.